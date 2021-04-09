Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak - Son Dakika

Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak

09.04.2021 12:37

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi. Böylece yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Geçtiğimiz aylarda Facebook, Youtube, Twitter da ülkemize temsilci atamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu Pinterest'in de Türkiye'ye temsilci atadığını açıkladı.

Sayan Twitter'dan şu ifadeleri paylaştı:

"Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek. 1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.

Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak

"SEVİNDİRİCİ BULUYORUZ"

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum.

Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren TBMM ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren STK ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak

ATAMA YAPMAYAN KALMADI

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.

Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak

Pinterest, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak - Son Dakika Ekonomi


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