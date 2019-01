Türkiye'de Hafif Çelik Bina Kullanımı Yaygınlaşıyor"

HANDAN GÜNEŞ - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, Türkiye'de hafif çelik bina kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını belirterek, "Yaygınlaştıkça kullanıma uygunluğu, dayanıklılığı ve ne kadar konforlu olduğu öğreniliyor. Ön yargılar ve endişeler ortadan kalkıyor. Bu nedenle yurt içinde bu yılın daha iyi geçeceğini ümit ediyoruz." dedi.



Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde uzun ömürlü yapı modellerinin hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını, yurt dışında ise marka bilinirliği ve yurt dışı bayi kanallarıyla ihracat açısından iyi bir yıl geçirdiklerini ifade etti.



Türkiye'de hafif çelik bina kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını dile getiren Durmaz, "Yaygınlaştıkça kullanıma uygunluğu, dayanıklılığı ve ne kadar konforlu olduğu öğreniliyor. Ön yargılar ve endişeler ortadan kalkıyor. Bu nedenle yurt içinde bu yılın daha iyi geçeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.



Durmaz, yurt dışında ise her zaman yurt içinden daha büyük bir pazarın yer aldığına işaret ederek, "Fakat o pazara girebilmek ve büyüyebilmek çok emek ve tecrübe istiyor. 110'dan fazla ülkeye ihracat tecrübemiz var ama mevcut başarılarımızı yeterli görmüyoruz. Yurt dışı pazar payımızı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Döviz ve enflasyon oranlarındaki artışın sektör ham madde ürünlerinde de gerçekleştiğini kaydeden Durmaz, "Metrekare fiyatları tek katlılarda 600 TL'den başlayıp bin TL aralığında, çift katlılarda ise 700 TL'den başlayıp bin 200 TL aralığında değişiyor." dedi.



Geçen yıl mevcut müşterilerini koruyarak yeni pazarlar bulmaya yönelik çalışmaları olduğunu anlatan Durmaz, geçen yıl 4 milyon 600 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini, ihracatlarını bu yıl 5 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



"Isı ve ses yalıtımı klasik binalardan daha fazla"



Hakan Durmaz, Karmod Evler'in mimarlar tarafından tasarımı yapılmış ve detayları çizilmiş, görsel açıdan çok daha estetik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





"Ana taşıyıcıları çelik olan Karmod Evler'in kalınlık, kalite ve dayanım testleri yapılıyor. Kalite ve emniyet tamamıyla kontrol altında. İnşaat mühendisleri tarafından statiği yapılmış hazır evler, depreme karşı klasik betonarmeden daha dayanıklı. Yine uzmanlar tarafından geliştirilen özel çimento karışımı malzeme ile duvarlar oluşturuluyor. Klasik bina duvarları olan tuğla-sıva uygulamasından daha sağlam dış duvarlar elde ediliyor. Yapılan ses ve ısı yalıtım hesapları ile betonarmeden daha fazla yalıtım sağlanacak şekilde yalıtım malzemesi kullanılıyor. Isı ve ses yalıtımı klasik binalardan daha fazla. Evlerle beraber Karmod'un üretimleri arasında; toplu konutlar, ofis ve yönetim binaları, sosyal tesis yapıları, şantiye işçi kampı yerleşkeleri, afet sonrası acil yerleşim üniteleri, askeri tesis yapıları gibi çok sayıda yapı çözümü bulunuyor."





Çelik binaların duvarlarının, klasik binaların duvarları kadar sağlam olduğunu vurgulayan Durmaz, Karmod Evler ile ekonomik konuttan lüks konuta, bağ evinden villaya istenilen tarzda binaya kısa sürede sahip olunabileceğini anlattı.



Karmod Evler'in dört mevsim kullanım amacıyla satın alınabildiğine işaret eden Durmaz, "Karmod Evler'in klasik betonarme binalara göre üstün özelliklerinden dolayı müşteri kitlesi de çok geniş. Bugün pazarda iyi malların içerisinde çürük mallar da bulunabilir. Bu nedenle alırken dikkat etmek, özen göstermek gerekir. Hazır ev almak için çok da uzman olmaya gerek yok. Doğru kurumsal bir firmaya gitmek yeterli." şeklinde konuştu.

