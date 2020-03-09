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Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor?
33 dakika önce
İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti.
Türkiye'de yapılan bir ankete göre halkın en çok güvendiği yabancı ülke Katar olurken, en az güvenilen ülkenin ise ABD olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:18
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