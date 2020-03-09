Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor?

33 dakika önce

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Türkiye'de halk en çok ve en az hangi ülkelere güveniyor?, System.String[]

Türkiye'de yapılan bir ankete göre halkın en çok güvendiği yabancı ülke Katar olurken, en az güvenilen ülkenin ise ABD olduğu ortaya çıktı.


İstanbul Ekonomi Araştırma şirketi ülke çapında yaptığı ankette bin 537 kişiye, "1 ile 5 arasında AB, NATO, ABD, Rusya, Katar, Çin ve Suudi Arabistan'a ne kadar güveniyorsunuz" sorusunu yöneltti.

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Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Katar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:18 
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