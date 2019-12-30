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Türkiye'de halkın yüzde 39'unun otomobil satın almaya imkanı yok
6 saat önce
Türkiye’nin 'yerli ve milli' otomobili görücüye çıktı. Üretimi 2022 yılında başlayacak aracın fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de 10 kişiden 4’ünün bir otomobil satın alacak imkanı yok. Türkiye’de yüzde 39 olan bu oran AB'de yüzde 7.
Türkiye'nin yerli otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı.
Aracın fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi verilere göre Türkiye'de 10 kişiden 4'ünün herhangi bir otomobil satın alacak imkanı yok.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:45
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