Türkiye'de halkın yüzde 43'ü 'yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını' düşünmüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de halkın yüzde 43'ü 'yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını' düşünmüyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'de halkın yüzde 43'ü 'yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını' düşünmüyor

7 saat önce

TÜİK’e göre 2019 yılında halkın yüzde 43’ü “yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını” düşünmüyor. Bu oran son 6 altı yılda yüzde 52 artış gösterdi.

Türkiye'de halkın yüzde 43'ü 'yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını' düşünmüyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı araştırmada göre Türkiye'de 2019 yılında halkın yüzde 43'ü "yasaların herkese adil ve tarafsız uygulandığını" düşünmüyor. Bu oran son 6 altı yılda yüzde 52 artış gösterdi.


TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda katılımcılara "mahkeme ve adli sistem ile ilgili konuları sorun olarak görüp görmedikleri" soruldu. 2019 yılında halkın yüzde 43'ü "yasaların herkese adil ve tarafsız uygulanması" konusunda sorun gördüğünü açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:04 
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