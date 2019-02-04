Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Hava Az Bulutlu Geçecek

Türkiye'de Hava Az Bulutlu Geçecek

29 dakika önce

Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de Hava Az Bulutlu Geçecek, System.String[]
Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:33 Kaynak: AA

Sabah, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlayamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 09:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Hava Az Bulutlu Geçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]