Türkiye'de Hava Az Bulutlu Geçecek
29 dakika önce
Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye
genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz
ve Marmara
'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:33 Kaynak: AA
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