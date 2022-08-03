Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi

03.08.2022 10:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün ve özellikle cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

Ülkemizde sıcak havalardan bunaltan vatandaşları biraz da olsa sevindiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre başta İstanbul ve çevresi olmak üzere, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün, yarın ve cuma sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kısa kolluları dolaba atın, montları çıkarın! Meteoroloji gürül gürül gelecek sağanağın tarihini verdi

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YORUMLAR
500

Sağanak Yağmur, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
10:16 Ünlü sunucu Saba Tümer'in bikinili pozu beğeni topladı
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
10:04 Piyasaların merakla beklediği haber! Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,37 artarak yıllık bazda yüzde 79,60 oldu
10:00 Adana'da öz annesi tarafından parayla satılan ve eşinden şiddet gören Saime'den yardım çığlığı: Ölümle tehdit ediliyorum
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:45 İstanbul Bayrampaşa'da çocukların TikTok sevdası hastanede bitti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement