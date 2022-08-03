Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi

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Ülkemizde sıcak havalardan bunaltan vatandaşları biraz da olsa sevindiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre başta İstanbul ve çevresi olmak üzere, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün, yarın ve cuma sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.