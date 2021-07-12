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Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı (2)

12.07.2021 10:43
Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı (2), System.String[]

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748'e yükseldi.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde haziranda yabancılara 4 bin 748 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 185,3 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, haziranda ilk sırayı 2 bin 257 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 906 konut satışıyla Antalya, 300 konut satışıyla Ankara, 221 konut satışıyla Mersin ve 148 konut satışıyla Bursa izledi.

Haziranda Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 683 konutla İran, 300 konutla Rusya Federasyonu, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Haziranda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları haziranda Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18,5 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 olarak kayıtlara geçti. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 128 konut satışıyla İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 azalış göstererek 94 bin 639 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konutla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışıyla İzmir izledi.

Ocak-haziran dönemi

Ocak-haziran döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el satılan konut sayısı yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

(Bitti)

İstanbul, Türkiye, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de haziranda 134 bin 731 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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