Türkiye'de hazırlıklarını tamamlayan boksör Ali Eren, ABD'ye gitti - Son Dakika
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Türkiye'de hazırlıklarını tamamlayan boksör Ali Eren, ABD'ye gitti

25.07.2022 09:08
Türkiye'de hazırlıklarını tamamlayan boksör Ali Eren, ABD'ye gitti

30 Temmuz Cumartesi sabaha karşı Amerika'nın New York kentinde bulunan Barclays Center in Brooklyn'de ringe çıkacak olan olimpiyat boksörüs Ali Eren Demirezen, Antalya ve Ankara kamplarını tamamlayarak Amerika'ya uçtu.

30 Temmuz Cumartesi sabaha karşı Amerika'nın New York kentinde bulunan Barclays Center in Brooklyn'de ringe çıkacak olan olimpiyat boksörüs Ali Eren Demirezen, Antalya ve Ankara kamplarını tamamlayarak Amerika'ya uçtu.

Sporcusunun galanın ikinci ana maçına çıkacağını belirten EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Dünyanın dev organizasyonlarından birinde baş rollerde oynayacağız yine. Bu karşılaşma Ali için büyük bir test olacak. Daha önce Amerika'da önemli başarılara imza atan sporcumun buradan da zaferle ayrılacağına olan inancım tam" şeklinde açıklamalarda bulundu.

BÜLENT BAŞER: "RAKİBİMİZ SERT BİR BOKSÖR"

Kamp çalışmalarını herhangi bir sakatlanma olmadan tamamladıklarını bildiren EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer ise, "Altı haftadan beridir bu maça hazırlanıyoruz. Üç haftalık sparring dövüşlerini de sakatlık olmadan geride bırakmanın sevincini yaşıyoruz. Sparring dövüşlerimizi de yine kulübümüzün başarılı boksörlerinden, güçlü ve sert yumruklarıyla ünlenen İgor Shevadzutskyi ile gerçekleştirdik. Ağırlıklı çalışmalarımızı ise; güç, kondisyon ve dayanıklılık üzerine kurduk. Polonyalı rakibimiz Adam Kownacki, gerçekten başarılı bir boksör. Oldukça sert ve indirici yumruklara sahip. Biz de buna karşı tüm önlemlerimizi alarak, ABD'nin yolunu tuttuk" dedi.

ALİ EREN DEMİREZEN: "BOKSU HOBİ OLARAK YAPMIYORUM"

Rakibinin tehlikeli bir boksör olduğunun bilincinde olduğunu belirten sporcumuz Ali Eren Demirezen, "Ben boksu hobi olarak değil, meslek olarak yapıyorum. Başkaları tatil yaparken ben kamp yaparak, litrelerce ter döküyorum. Büyük bir sevgiyle bağlıyım işime. Hayatımdaki en sert antrenman ile bu maça hazırlandım. Rakibim hafife alınacak bir sporcu değil. Hedefim onu nakavt ile yenmek. Bu şekilde dünyanın zirvesine yerleşmek için büyük bir adım daha atmış olacağım" şeklinde konuştu. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz ise Demirezen dört kez üst üste Avrupa şampiyonluğunu kazandığını vurgulayarak, "Bu maç Ali, için kader maçı niteliğini taşıyor. Kazanırsa devler ligine adım atmış olacak" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de hazırlıklarını tamamlayan boksör Ali Eren, ABD'ye gitti - Son Dakika

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