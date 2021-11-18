Üye Girişi
Türkiye'de hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı - Son Dakika

Türkiye'de hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı

18.11.2021 14:56
Türkiye'de hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) öncülüğünde akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar sonucunda, hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihi 2011'e kıyasla 2020'de yüzde 31 azaldı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) öncülüğünde akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar sonucunda, hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihi 2011'e kıyasla 2020'de yüzde 31 azaldı.

TİTCK tarafından Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında çevrim içi 6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasına yapan TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan Fırat, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer birçok ülkenin de sıklıkla üzerinde durduğu ve farklı çalışmalar yürüttüğü "akılcı antibiyotik kullanımı" konusunda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yoğun çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı" kapsamında gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımıyla doğrudan ilişkili olan antibiyotik direncinin yavaşlatılmasının hedeflendiğini anımsatan Fırat, Reçete Bilgi Sistemi (RBS) aracılığıyla antibiyotik reçeteleme oranının yüksek olduğu saptanan illere özel çözüm önerileri geliştirildiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini anlattı.

Fırat, ayrıca antibiyotiklerin akılcı reçetelenmesinin sağlanması amacıyla aile hekimlerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini, hekimlik pratiğinde kullanabilecek "Erişkin Hastada Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım" kitabının hazırlandığını, vatandaşlara yönelik de farkındalık artırıcı kampanya çalışmalarının yürütüldüğünü dile getirdi.

Kovid-19'la mücadelede antibiyotiklerin dikkatli kullanılması gerekiyor

İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri konusunda hekimlere reçete oluşturma sürecinde uyarı verebilecek "e-Reçete" sistemine entegre yazılımlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Fırat, "Antibiyotik direnci, Kovid-19 yönetiminin akılcı bir şekilde yapılmaması durumunda başımıza gelen sorunun derinleşmesine yol açacaktır. Bu nedenle Kovid-19'da sınırlı bir yeri olan antibiyotiklerin bu süreçte dikkatli bir şekilde kullanılması gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan Fırat, bilinçsiz antibiyotik kullanımının yalnızca kişiyi değil dünya üzerinde yaşayan her canlıyı direnç sorunu ile karşı karşıya bıraktığını belirterek, bu sorunun çözümüne kurumlar ve sektörler arası iş birliği, küresel düzeyde bir yaklaşımla katkı sağlanabileceğini ifade etti.

Sempozyumun açılışında DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da birer konuşma yaptı.

Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı

Sempozyumda TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy ise 2011-2020 yılları arasında antibiyotik reçetelemesi ve tüketimine ilişkin kıyaslamalı olarak yürütülen çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'de 2011'de bin kişi başına 42,28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2020'de 24,39 birime geriledi.

Ayrıca 2011'de reçetelerin yaklaşık yüzde 35'inde antibiyotikler yer alırken, 2020'de yüzde 24'ünde antibiyotik yer aldığı tespit edildi. Yani hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yaklaşık yüzde 31'lik azalma görüldü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen 2020'de, 2019'a kıyasla antibiyotik bulunan reçetelerde az da olsa bir artış yaşandı. Bu oran 2019'da yüzde 23,87 iken 2020'de yüzde 24,31'e yükseldi.

İlaç harcamaları içerisinde antibiyotiklerin oranı yüzde 3'e düştü

TİTCK'nın çalışmasına göre, 2011'de 218 milyon kutu antibiyotik satılırken, bu oran 2020'de 122 milyon oldu.

Fakat antibiyotik tüketimi 2011'deki oranda devam etseydi, 2020'de 260 milyon kutu civarında antibiyotik tüketilmiş olacaktı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2020'de 138 milyon kutu daha az antibiyotiğin tüketilmesi sağlanmış oldu.

Ayrıca 2011'de toplam ilaç için harcanın paranın yaklaşık yüzde 11'i antibiyotiklere giderken, 2020'de bu oran yüzde 3'e düşerek 1 milyar 352 milyon lira olarak tespit edildi. Türkiye'de antibiyotik tüketimi 2011'deki seviyelerde olsaydı 2020'de antibiyotiklere harcanan para yaklaşık 5 milyar lira olacaktı. Dolayısıyla Türkiye bütçesine 2020 yılı için yaklaşık 3,4 milyar lira katkı sağlandı.

Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda yürütülen uygulamaların olumlu sonuçları 2011-2020 yıllarını kapsayan toplam verilerde de görüldü.

Buna göre, 9 yılda antibiyotiklere toplam 12 milyar 599 milyon lira harcandı. Antibiyotik tüketiminin 2011'deki seviyelerde devam etmesi durumunda toplam 23 milyar lira harcanacağı dikkate alındığında Türkiye ekonomisine 10,5 milyar lira katkı sağlandığı ortaya çıktı.

Öte yandan sık görülen solunum yolları hastalıklarından biri olan, antibiyotik kullanımını gerektirmemesine karşın bir dönem sık sık reçetelerinde antibiyotik yazılan "akut tonsilofarenjit (ATF)" hastalığı konusunda da olumlu gelişmeler elde edildi.

2015'te ATF tanısıyla oluşturulan e-reçetelerin yaklaşık yüzde 60'ında antibiyotik yer alırken, 2020'de bu değer yüzde 33'e geriledi. 2020'de 2015'e kıyasla üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 45'lik bir azalma elde edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada 14:26 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi 14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi Estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi 13:53 Estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam 13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi 13:17 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok 12:51 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok

Son Dakika Haberleri
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
14:27 Kılıçdaroğlu 'Artık dur Erdoğan', Davutoğlu: Türkiye'deki yangına bak, Babacan: Batışın sebebi Erdoğan
14:25 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı
14:23 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi
14:11 İnternetten bedava maç izleyenler: Size kötü bir haberimiz var
14:06 Okullarda koronavirüs vakaları çıktığında ne yapılacak? İşte bilmeniz gerekenler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi
14:05 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkutan gelişme! Genç kaleci Berke Özer idmanda yer almadı         
14:50
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Başımıza şimdi de bu çıktı! Türkiye'deki tek aktif volkan hareketlendi Başımıza şimdi de bu çıktı! Türkiye'deki tek aktif volkan hareketlendi         
11:03
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:00:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 31 azaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement