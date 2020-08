Türkiye'de her 10 çalışandan 2'si, şirketine "bağlı" hissediyor

Çalışanların şirketlere bağlılığı son yıllarda iş dünyasında üzerinde en çok durulan konular arasında. Bu alanda çalışan Avustralya merkezli "Engage and Grow" firmasının çözümlerini Türkiye'ye taşıyan bir şirket kuran Bertay Fişekçi, bunun müşteri memnuniyetinden, şirket kazalarına, iş değiştirme sıklığından, satış rakamlarına kadar birçok alanda etkisi olduğunu belirtti. Türkiye'de her 10 çalışandan sadece 2'sinin kendisini şirketine bağlı hissettiğini söyleyen Fişekçi, "Global anket çalışmaları şirketi Gallup'un raporuna göre Türkiye'de çalışanların sadece yüzde 17'si firmasına bağlı hissediyor. Yani 10 çalışandan sadece 2'si işine severek, tutkuyla, daha fazlasını yapmak isteyerek geliyor. Bu hem finansal hem psikolojik etkileri olan çok önemli bir problem" dedi.

Bertay Fişekçi, dünya çapında tanınan tıbbi cihaz sektöründeki üç firmadaki tecrübesinin ardından çalışan bağlılığı konusunda yeni çözümler sunmak için kendi şirketini kurdu. Fişekçi, Avustralya merkezli "Engage and Grow" firmasının çalışan bağlılığı alanındaki çözümlerini Türkiye pazarına sunmakla birlikte global organizasyonda da yer alıyor. Türkiye'de bu yönde bir ihtiyaç olduğu için girişiminde bulunduğunu söyleyen Fişekçi, "Firmalarda çalışanların bağlı olup olmamasının sadece iş sonuçlarını değil kültürel iklimi de etkileyen bir faktör olduğunu gördüm. Araştırıp öğrendikçe bu konunun ülkemizde hem ihtiyaç duyulan hem de fayda sağlayabileceğim bir konu olduğunu da fark ettim, çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum" diye konuştu. Türkiye'de her 10 çalışandan sadece 2'sinin işine bağlılık gösterdiğini vurgulayan iş insanı, şirket çalışmalarını ve alanda Türkiye'de elde edilen verileri şöyle anlattı: "Engage and Grow, çalışan bağlılığını tüm dünyada artırmayı misyon edinmiş global bir firma. Dünyanın sayılı 'Çalışan Bağlılığı' uzmanlarından Richard Maloney tarafından kurulmuş. Türkiye pazarındaki başarılı çalışmalarının ardından memnuniyetle belirtmek isterim ki koçumuz Işık Şerifsoy, Global CEO olarak şirketin yönetimini üstlendi. Tüm dünyada 300'den fazla çalışan bağlılığı uzmanı koç ile 50 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Uyguladığımız çalışan bağlılığı programları ile kültürler ve diller üstü insan ve davranış değişikliği odaklı bir yaklaşımla katılımcıları hem birbirlerine yaklaştırıyor hem de çeşitli eylem modülleri ile projelerine, şirketlerine, ekiplerine daha bağlı hale getiriyoruz, bunu yaparken hesap verilebilirliği artırıyor, müşterileri de etkileyen bir davranış değişikliğini oluşturarak kültür dönüşümü sağlıyoruz. Türkiye'de de 20'yi aşkın koçla organizasyonlara destek oluyoruz."

"Çalışan işine bağlıysa müşteri daha memnun"

Çalışan bağlılığını, "Çalışanın üzerine düşen görevden fazlasını yapma isteği, işiyle, şirketiyle, müdürüyle geliştirdiği duygusal bağ" olarak tanımladıklarını kaydeden Fişekçi, "Bu bağ sadece davranışlarında ve ilişkilerinde değil iş sonuçlarında da direkt bir etki yapıyor. Gallup raporlarına göre bağlılığı yüksek şirketlerin bağlı olmayanlara göre örneğin yüzde 10 daha yüksek müşteri memnuniyeti, yüzde 17 daha yüksek verimlilik, yüzde 20 daha yüksek kar ve yüzde 21 daha yüksek satış rakamlarına ulaştığını gösteriyor" sözlerine yer verdi.

"Salgın döneminde çalışan bağlılığı önem kazandı"

Salgın döneminin çok sayıda yaygın uygulamanın değişmesine yol açacak değişimleri tetiklediğini belirten Fişekçi, "Benim bu dönemde gözlemlediğim, çalışan bağlılığının daha da önem kazandığı oldu. Özellikle uzakta veya evden çalışmak durumunda olan çalışanların kendilerini bir ekibe ve şirket kültürüne ait hissetmelerinde gerilemeler ve boşluklar meydana geldi. Çalışanlarıyla düzenli iletişim halinde olan, onları bilgilendiren ve misyon bağını sağlayabilen şirketler bu dönemden güçlenerek çıkacaklar bana göre. İş kaybetme korkusuna ve endişesine bağlı olarak kısa dönemli bir bağlılık artışı gözlemledik ve fakat bu artışın sürekli olabilmesi için çeşitli çalışmaların yapılması gerekiyor" dedi.

10 soruda bağlılık anketi

Engage and Grow'da Gallup tabanlı ve 60 saniyede yapılabilecek 10 soruluk anket çalışması yaptıklarını dile getiren Fişekçi, "Bana www.bertayfisekci.com/#contact web sayfasından ulaşıp forma kendi bilgilerini ve 'ANKET' kelimesini yazan ilgili firma sahipleri ve İK yöneticileriyle çalışarak bu ücretsiz anketi uygulayabiliriz. Bunun ardından bu anketin raporunu birlikte değerlendiriyoruz ve her firma için terzi dikimi tasarladığımız çalışan bağlılığı programlarımızı çözüm olarak sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR