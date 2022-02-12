TÜRKİYE'DE HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ HAFTADA 5 İLE 7 KEZ EVİNİ TEMİZLİYOR - Son Dakika

? Global teknoloji şirketinin yaptığı küresel toz araştırmasında Türkiye'de yaşayanların, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamadığı ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe fazlasıyla önem verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinin haftada 5 ila 7 kez evini temizlediği, her 5 kişiden 4'ünün de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yaptığı görüldü.

Dyson, ilkini 2020 yılında gerçekleştirdiği küresel toz araştırmasının yenisiyle insanların temizlik alışkanlıklarını ve davranışlarını ortaya koyarken, ev tozu ve bunun sağlık üzerindeki etkileri konusundaki farkındalığı ölçtü. Dünya çapında 11 ülkeden 12 bin 309 katılımcı ile gerçekleştirilen ve bu sene Türkiye'nin ilk defa dahil olduğu araştırmada, Türkiye'de yaşayanların temizlik alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı detaylar tespit edildi. Araştırmada Covid-19 salgınıyla birlikte insanların, evlerindeki hijyen konusunda fazlasıyla endişe duyduğu, bu konuda en çok endişelenenlerin Türkiye'de yaşayanlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinin haftada 5 ila 7 kez evini temizlediği, her 5 kişiden 4'ünün de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yaptığı görüldü.

KATILIMCILARIN YÜZDE 46'SI PANDEMİ ÖNCESİ GÖRE DAHA FAZLA TEMİZLİK YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yine pandemiyle birlikte temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı bu sene de oldukça yüksek. Katılımcıların yüzde 46'sı pandemi öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını düşünüyor. Bu konuda ülkeler arasında en yüksek oranın Türkiye'de yaşayanlar olduğu ve 3 kişiden 2'sinin temizlik sıklığını artırdığı görülüyor. Araştırmaya genel hatlarıyla bakıldığında; Türkiye'den katılımcıların, diğer ülke katılımcılarına göre temizlik konusunda fazlasıyla hassas oldukları sonucu ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR EVLERİNDEKİ TOZDAN ENDİŞE DUYUYOR

Global çapta araştırmaya katılanlar, 2020'deki yüzde 33'lük orana kıyasla, yüzde 44'lük bir oranla yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 56'sı temizliği rutin bir aktivite gibi gördüğünü kaydederken, yüzde 29'u, geçen yıla göre dışarıdan evlerine toz ve polen getirme konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

Diğer tüm ülkelere kıyasla Türkiye'de yaşayanların yüzde 46'sının bu konuda çok endişe duyduğu görüldü. Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ta yaşayanların, eve girmeden önce kıyafetlerini silmeye geçen yıla göre daha fazla önem verdiği de araştırma sonucunda yer aldı. Türkiye'de ise her 3 kişiden 2'si eve girer girmez kıyafetlerini değiştirdiğini belirtti.

Katılımcılara en çok hangi tozların rahatsız ettiği sorulduğunda, global düzeyde katılımcıların yüzde 37'si zeminlerdeki, yüzde 27'si havadaki cevabını verirken; Türkiye'den katılımcıların, yüzde 28'i zeminlerdeki, yüzde 35'i ise havadaki tozlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'deki katılımcılar, tozu sağlıklarını etkileyen bir faktör olarak görüyor ve yüzde 43'ü evlerindeki tozu herkese sağlıklı bir ortam yaratmak için yok etmek istiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen tozun içeriği ve toz akarlarının hangi durumlarda ve ortamda ürediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor.

'İNSANLARIN GÖRÜNÜR TOZ TESPİT ETTİĞİNDE TEMİZLİK YAPMASI ENDİŞE VERİCİ'

Yapılan araştırmaya yönelik açıklamalarda bulunan Dyson Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Monika Stuczen, insanların temizlik alışkanlıklarına dair, "Birçok toz partikülü mikroskobik boyutta olduğundan, insanların yalnızca zeminde görünür toz tespit ettiklerinde temizlik yapmaları endişe verici bir durum. Aslında tozlar görünür olduğunda, evlerde toz akarları olması büyük olasılıktır. Yapılan araştırmalar, yıllar içerisinde insanların temizlik alışkanlıklarında olumlu değişimler yaşadıklarını gösteriyor. Pek çok kişi evini temizlerken yatak ve kanepe gibi yaygın olarak gözden kaçan alanları da süpürüyor. Bunun yanında, insanların birçoğu da bu noktaları ihmal etmeye devam ediyor? dedi.

TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR DETAYLI TEMİZLİĞE FAZLASIYLA ÖNEM VERİYOR

Global toz araştırmasına göre Türkiye'de yaşayanlar, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamıyor ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe fazlasıyla önem veriyor. Halılar ve zeminler en çok temizlenmesi gereken alanlar olarak değerlendirilirken, Türk katılımcıların yüzde 64'ü kanepelerini, yüzde 45'i süpürgeliklerini, yüzde 21'i yataklarını ve yüzde 13'ü de perde veya jaluzilerini süpürmeye özen gösteriyor. Araştırmaya katılan ülkeler arasında Türkiye'de yaşayanların pencere ve duvar temizliğine verdiği önem ise dikkat çekiyor.

Dyson Küresel Toz Araştırması, insanların evdeki tozu temizlemede en etkili aracın elektrikli süpürge olduğunu düşündüklerini ortaya koydu. Yine araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 60 oranla ve açık ara farkla birden fazla sayıda elektrikli süpürgeye sahip olduğu görülüyor. Bunu yüzde 48 oranla ikinci sırada ABD takip ediyor. Global çapta 33,4 dakika olan ev süpürme ortalamasının, Türkiye'de neredeyse 8 dakika daha fazla olduğu, İspanya ve İngiltere'nin de onu takip ettiği de tespitler arasında.

"Yüzeyleri temizlemek için ıslak bez kullanmak iyidir, ancak temizleme araçlarının sırası önemlidir? Stuczen, 'Zeminlerdeki tozu nemlendirmek, hatta çıplak gözle görülemeyen ince toz bile toz akarı ve küf oluşumu için daha elverişli bir yaşam alanı yarattığınız anlamına gelebilir. Tozlar, yüzeyleri silmeye başlamadan önce en etkili şekilde elektrikli süpürgeyle temizlenir. O zaman bile, süpürdüğünüz her şeyin içeride kalmasını ve eve geri atılmamasını sağlamak için etkili filtreleme ve sızdırmazlık teknolojisine sahip elektrikli süpürge kullanmak önemlidir' diye konuştu.

Stuczen, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yaklaşık 20 yıldır evlerdeki gerçek tozu inceleyen Dyson, ev tozunun karmaşık matrisini anlayarak elektrikli süpürgelerin evlerdeki koşullarla daha iyi başa çıkmalarını sağlıyor. Dyson mühendisleri, yalnızca görebildiğimiz tozu değil, göremediğimiz tozu da yakaladığımızdan emin olmak için kullanılan filtre ve contaları geliştirmek için çalışıyor. Toplanan tozun ve kirin süpürge haznesinde kaldığından ve eve geri bırakılmadığından emin olmaya odaklanarak evleri temiz ve hijyenik tutmaya yardımcı oluyorlar.'

EVCİL DOSTLARIMIZ TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

Evcil hayvan sahiplerinin de Covid-19'la birlikte temizlik yapma konusunda hassas oldukları görülürken, dünya genelindeki evlerin yüzde 43'ünde artık bir evcil hayvan yaşıyor. Bu oranın Türkiye'de yüzde 47 olarak belirtildiğine dikkat çeken Stuczen, 'Yalnızca Birleşik Krallık'ta, 2020'de 3,2 milyon hane yeni bir evcil hayvan sahiplenmiş durumdayken araştırma, her 2 evcil hayvan sahibinden 1'inin evcil hayvanlarının kendi yataklarında uyumasına izin verdiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de ise katılımcıların yüzde 40'ı evcil hayvanının yatakta değil yerde uyuması gerektiğini düşünüyor. Bununla birlikte, evcil hayvanların eve taşıyabilecekleri kirletici ve zararlı unsurlara dair farkındalık seviyesinin endişe verecek boyutta düşük olduğu paylaşılıyor' ifadelerini kullandı.

Stuczen, "Pek çok insan evcil hayvanların üzerinde bulunabilecek diğer parçacıkların farkında olmadığından, tüyleri en göze çarpan sorun olarak değerlendiriyor. Bu parçacıklar mikroskobik boyutta olduğundan, buna çok da şaşırmamak lazım? diyerek sözlerini noktaladı.