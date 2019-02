Türkiye'de Her An Bir Sosyal Medya Fenomenine Rastlayacağınız 7 Süpersonik Mekan

Herkese neredeyse eşit fırsatlar sunan, her insanın kendi içeriklerini üreterek adını duyurabildiği bir yer internet. Artık buna öylesine alıştık ki, gerçekten ilgi çekici bir yer ya da olay gördüğümüzde, gazetecilerden önce sosyal medya fenomenlerini arar olduk. Instagram , YouTube sayesinde hiç konuşmadığımız kavramları öğreniyor, hiç görmediğimiz yerlere gitmiş kadar oluyoruz. Dünyanın en popüler içerik tarzı olan video bloglar, artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldiler.Yanlış anlaşılmasın, sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları işleri yermiyoruz. Sadece artık suyu çıkmış, tadı kaçmış içeriklerin sayısı fazlasıyla artmaya başladı. Bunun en büyük nedeni, popüler olan bir konuyu herkesin ele alıp aktarması.Bugün sizin için Türkiye 'nin Fenomen Durakları haritasını çıkardık. İşte gitmeden görmekten beter (ya da görmüş kadar) olduğumuz yerler:Çiğköfteci ali usta:Hayır, artık limon istemiyoruz. Zira ali usta yeterince ekşidi, rahat bırakın da adam işini yapsın, seveni varsa gidip yemeğini yesin.Midyeci Ahmet:Fast-food Türkiye'de doğsa midye ile dünyaya açılırdık. Denizden babası çıksa yiyenlerin, yemese bile Instagram'dan hikayesini paylaşanların mekanı...Tostçu Erol:Can boğazdan gelir, biliyoruz. Nitekim sabır kaşar peyniri gibi erimez, yine de tükenir. Çiğköftesi, tostu, midyesi bu kadar yeter, devam edelim. Arnavutköy , Etiler... Yani İstanbul 'un kaymak semtleri:İyi ki toplu taşıma seferleri var, yoksa nerede o kadar v-log çekilebilir ki. Sizi biraz da İstanbul'un arka sokaklarını göstermeye davet ediyoruz.Normalde 24 saat civarı süren Ankara- Kars arası bu destansı tren yolcuğu, rötarlarıyla 30 saate kadar çıkabiliyor. Bunu bilen kişi sayısı, doğu ekspresine binenlerden fazla. Her kış mevsimi, her seferin en az iki kabininde bir fenomen ya da blogger görme garantisiyle bilet satsalar yer var.Türkiye'nin Maldivleri, fenomenlerin yazlığı Salda Gölü:Tamam, gerçekten de eşi benzeri yok böyle değerlerimizin. Bir rivayete göre sahilde rastgele bir yeri kazarsanız mikrofon, selfie çubuğu ve hatta kırık tripodlarla karşılaşabiliyorsunuz.Çünkü şırdan, Sıfır Bir ve kavurucu sıcaklar. Seni seviyoruz Adana, ama gerçekten tanınmaya ihtiyacın var.Peki sizin aklınızda kalan, artık internette görmekten sıkıldığınız yerler var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.