Son Dakika Haberleri: Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?
Son Dakika Dünya Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?

6 saat önce

Türkiye’de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. TÜİK verilerine göre 2018'de 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün 9 kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri içinde ise en düşük intihar oranı Türkiye'de.

Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?, System.String[]

Türkiye'de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün ortalama 9 kişinin hayatına son verdiği anlamına geliyor.


İstanbul'da dört kardeşin intihar etmesinin ardından Antalya'da dört kişilik bir ailenin cesetleri bulundu. Son olarak İstanbul Bakırköy'de çarşamba günü aynı aileden 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Uzmanlar intiharların sebeplerini araştırırken ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve gelir dağılımı eşitsizliği bu tartışmaların başında geliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:01 
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