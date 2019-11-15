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Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?
6 saat önce
Türkiye’de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. TÜİK verilerine göre 2018'de 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün 9 kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri içinde ise en düşük intihar oranı Türkiye'de.
Türkiye'de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün ortalama 9 kişinin hayatına son verdiği anlamına geliyor.
İstanbul'da dört kardeşin intihar etmesinin ardından Antalya'da dört kişilik bir ailenin cesetleri bulundu. Son olarak İstanbul Bakırköy'de çarşamba günü aynı aileden 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Uzmanlar intiharların sebeplerini araştırırken ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve gelir dağılımı eşitsizliği bu tartışmaların başında geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:01
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