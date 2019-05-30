Son Dakika Haberleri: Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor: 18 kişi ölüyor, 841 kişi yaralanıyor
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor: 18 kişi ölüyor, 841 kişi yaralanıyor

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda her gün ortalama 18 kişi hayatını kaybederken 841 kişi de yaralandı.

Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor: 18 kişi ölüyor, 841 kişi yaralanıyor, System.String[]
Türkiye'de alınan önlemlere ve cezaların artmasına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranı ciddi seviyede kalmaya devam ediyor. 2018 yılında ortalama her gün 3 bin 368 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ortalama her gün 18 kişi hayatını kaybederken 841 kişi de yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı karayolu trafik kazası istatistiklerine göre 2018 yılında tam 1 milyon 229 bin trafik kazası meydana geldi. Bunların 186 bini ölüm veya yaralanmayla sonuçlanırken 1 milyon 42 bininde ise maddi hasar meydana geldi. 2018'deki kazalarda toplam 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin kişi de yaralandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı! Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor: 18 kişi ölüyor, 841 kişi yaralanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]