Türkiye'de Her Şey Değişti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, bütün sorunları çöze çöze yolculuğuna devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, bütün sorunları çöze çöze yolculuğuna devam ediyor." dedi.



Ünal, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla Türkiye'de her şeyin değiştiğini söyledi.



Bu süreçten önce yaşanan sıkıntılardan bahseden Ünal, "CHP'nin elindeki belediyelerde 1994'ten bugüne değişen bir şey yok. Personelin maaşı ödenmiyor, çöpler temizlenmiyor, içeride yolsuzluk, kavga, kriz diz boyu devam ediyor. Sene olmuş 2019, CHP'de değişen bir şey yok. Nişantaşı, Mecidiyeköy, Şişli gibi İstanbul'un kalbi olan yerlerde maalesef değişen bir şey yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Bir şey yaptı, milletiyle gönül gönüle verdi." diye konuştu.



Ünal, AK Parti kurulurken Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Gerçekten de Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eskiden hükümetler gelir, gider ama dertler değişmezdi. Öyle mi? Hükümetler değişir, dertler değişmezdi. Hükümetler değişir, sorunlar çözülmezdi, sağlık sorunu, elektrik sorunu, sosyal güvenlik sorunu, altyapı sorunu, ulaşım sorunu, enerji sorunu, enflasyon sorunu... Hükümetler gider, dertler, sorunlar aynı kalır. Peki ben soruyorum bugün 2002'den bu yana kalan tek bir sorun söyleyebilir misiniz? Konuşuyorlar ya onlar çıksınlar ve desinler ki '2010'da Türkiye'nin şöyle bir sorunu vardı ve çözülmedi.' desinler. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bütün sorunları çöze çöze yolculuğuna devam ediyor."



Türkiye'nin IMF'ye borcunu ödediğini, 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul projelerini açıklamalarının hemen ardından Gezi olaylarının ortaya çıktığını anlatan Ünal, Gezi olaylarını çıkaranların amaçlarının bu projeleri uygulatmamak olduğunu ancak her şeye rağmen bu projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.



"Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık"



Ünal, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, darbe girişimi gibi olayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bertaraf ettiklerini dile getirerek, "Şimdi bize diyorlar ki 'Şu sorun varmış, bu sorun varmış.' AK Parti'nin, AK Partili kadroların, Recep Tayyip Erdoğan'ın çözemeyeceği sorun var mı? Biz ne karlardan, ne fırtınalardan geldik. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Karşımızda konuşanların, bu ülkenin bir derdine deva olmak adına yaptıkları bir şey söyleyebilir misiniz? Söylemezsiniz." ifadelerini kullandı.



AK Parti'nin iktidarda bulunduğu sürede ekonomi, savunma sanayisi gibi alanlarda gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan bahseden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye terörü bertaraf etti mi? Etti. Şehirlerimizden, kırsaldan terörü temizledik mi? Elhamdülillah. Şimdi sınırdan temizliyor muyuz? Temizliyoruz. Dolayısıyla biz 16 yılda şehirlerimizin temel ihtiyaçlarını sağlık, eğitim, altyapı, ulaşım karşıladık. Güvenlik ihtiyacını karşıladık. Biz bütün bu hizmetleri insanımız için yaptık.



Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünde bugüne kadar en ufak bir endişe, kaygı, şüphe görmedik. Cesaret, kararlılık, irade, azim, gayret gördük. O yüzden bizlerin de gözünde aynı şeyi taşıması gerekiyor. AK Parti kadrolarının, teşkilatlarının sokağa çıktığında gözünde kaygı, endişe, şüphe, kararsızlık olmayacak. Gözlerimizde kararlılık, cesaret, inanç olacak. Yaptığımız işi başaracak olmanın heyecanı olacak."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, bu seçimin sadece yerel bir seçim olmadığını, memleket meselesi olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında milletinin desteğini hissettiğini dile getiren Ünal, "O yüzden 31 Mart'a kadar bu bilinçle 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. İnşallah en ufak bir küslük, en ufak bir kaygı, şüphe olmaksızın 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışacağız." dedi.



"Terör örgütleri sevinmemeli"



Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de yerel seçimlerde sadece belediye başkanı seçilmeyeceğini belirterek, "Bunun ötesinde anlamlar içeriyor bu seçim. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu seçimin önemini gittiği her yerde anlatıyor. Birisi diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Kim söylüyor bunu? HDP Eş Genel Başkanı. Kim söylettiriyor? Kandil'deki PKK elebaşları. Dolayısıyla bu seçimlerde ortaya çıkacak olan sonuç, bu terör örgütlerini sevindirmeli mi yoksa terör örgütlerinin ağzından çıkan bu sözü onların boğazına tıkmalı mıyız? İşte bunun kararını vereceğiz bu seçimde. Terör örgütleri sevinmemeli, sevindirmemeliyiz." ifadelerini kullandı.



Bölgenin haritasını yeniden çizmek isteyen birtakım uluslararası güçlerin de bu seçim sonunu beklediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Adeta bu seçim sonuçlarını bekliyorlar. 'Acaba Tayyip Erdoğan halk desteğini kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? Kaybederse projelerimizi nasıl uygularız ve Türkiye masada gücünü ne nispette kaybedecek?' Bu seçimlerde milletçe verilecek destekle Türkiye'nin haklı davalarını, bölünmez bütünlüğünü ve bağımsızlığını sonuna kadar savunacağına inandığımız Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymalıyız."



Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, bazı sivil toplum örgütü başkanları ile partililer katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler

Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor