"Türkiye'de her yıl 150 binden fazla prematüre bebek doğuyor" - Son Dakika

- " Türkiye'de her yıl 150 binden fazla prematüre bebek doğuyor"

İZMİR - Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini açıklayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Hese Coşar, "Erken doğumdan kaynaklanan sağlık sorunları teknolojik donanımlı yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve alanında uzman hekimlerle en aza indiriliyor" dedi.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Özel Egepol Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Hese Coşar, tüm prematüre doğanların gününü kutladı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin bebeğin prematüre olarak doğduğunu belirten Coşar, "Erken doğumdan kaynaklanan sağlık sorunları teknolojik donanımlı yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve alanında uzman hekimlerle en aza indiriliyor. Biz de 48 kuvözlü yoğun bakım ünitemizde prematüre bebeklerimize sağlık hizmeti sunuyoruz. Prematüre bebeklerin büyümeleri ve ailelerine kavuşmaları bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Hese Coşar, aynı zamanda prematüre bebeklerin taburculuk sonrasında sağlıklı büyümelerinin de önemli olduğuna vurgu yaparak, bunun da takibini yaptıklarını vurguladı.

Prematüre bebekler için rehber kitap

Birçok önemli doktorun yetişmesinde önemli rol oynayan Prof. Dr. Mete Akısü de prematüre bebeklerin aileleri için rehber olabilecek bir kitap yazdı. "Yaşama Prematüre Başlamak" isimli kitabında, prematüre doğan bebeklerin nasıl mücadele ettiğini ve nasıl başarıya ulaştıklarını anlattığını kaydeden Akısü, şunları söyledi: "Prematüre bebekler hasta değildir; organ sistemleri iyi gelişmediği için bakıma ihtiyaçları vardır. Her bir prematüre bebek yeni bir dünya demektir. Dünyada sadece insanoğlu prematüre bebek dünyaya getirebilmektedir. Prematüre bebeklerin sağ kalımları, teknoloji imkanları arttıkça daha da yükselmiştir. Bin gramın altında doğan prematüre bebekler bile sağlıklı olarak anne ve babalarının kucağına verilebilmektedir. Ben de bilgi birikimimle bir kitap hazırladım. Prematüre bebeklerin doğumdan okula başlayana kadar nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda ailelere rehber bir kitap olacaktır.