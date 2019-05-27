Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır"

"Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır"

3 saat önce

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bilinmelidir ki artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bilinmelidir ki artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır. Biz geleceğe güvenle bakan iradesine demokrasisine sahip çıkan onurlu bir milletiz" dedi.

Erenler, 27 Mayıs ihtilalinin 59. yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, bir ülkenin Başbakanını ve bakanlarını mesnetsiz iddialarla idam sehpasına götüren darbeci zihniyeti ve bu zihniyetin destekçilerini şiddetle kınadığını ifade etti.

Merhum Adnan Menderes'in Kütahya milletvekili olduğunu dile getiren Ceyda Çetin Erenler, "Millet iradesinin idam sehpalarına çıkarılmasının 59. yılı, izahı mümkün olmayan bir gözü dönmüşlüğün yaşandığı kara bir dönem. Tek partili sistemden milletin çoğulcu demokrasiye geçişini istemeyen, milleti seçime gerek görmeden yönetmeye çalışan vesayet sisteminin milletimizi ve demokrasimizi katlettiği hüzün dolu yıllar. 1946 yılında Demokrat Parti'nin girdiği ilk çok partili seçimde Merhum Adnan Menderes Kütahya Milletvekili seçilmiş, milleti için çalışmış ve gayret göstermiştir.Tek parti döneminden kalma ezanın Türkçe okunuşunu, aslına rücu ettirerek Müslüman Türk Milletinin inanç özgürlüğünü de yine milletine Menderes kazandırmıştır.Bir ülkenin Başbakanını ve bakanlarını mesnetsiz iddialarla idam sehpasına götüren darbeci zihniyeti, bu zihniyetin destekçilerini, son olarak da 15 Temmuz'da milli iradeyi susturmaya çalışanları, uçaklardan bomba yağdırarak milletimizi katledenleri şiddetle kınıyorum. Bilinmelidir ki artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değildir ve olmayacaktır. Biz geleceğe güvenle bakan iradesine demokrasisine sahip çıkan onurlu bir milletiz.Geçmişini iyi bilen tarihini, kültürünü sahiplenen bilinçli bir neslin yetişmesine önem veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Yassıada, gençlerimize ibret alacakları tarihi bir hatıra olarak 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla miras bırakılacaktır. Hatırlattığı hüzünle zihinlerde silinmez izler bırakan Yassıada gelecek nesillere istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıkması gerektiğini her daim hatırlatacaktır.1950-1954-1957 seçimlerinde halkın destek ve teveccühüne mazhar olan, millet iradesini hiçe sayan 27 Mayıs 1960 darbecileri tarafından Şehit edilen Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a ve bu vatan uğruna bir an bile tereddüt etmeden canını veren tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan sonsuz rahmetler dilerim. Mekanları cennet olsun.Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
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