Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz'

"Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz"

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz, terörle iltisaklı olamaz, terörün sözcülüğünü yapamaz. Türkiye'de değil, dünyada hiçbir parti yapamaz." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz, terörle iltisaklı olamaz, terörün sözcülüğünü yapamaz. Türkiye'de değil, dünyada hiçbir parti yapamaz." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Bu harekat başladıktan sonra pek çok ülkeden tepkiler yükseldiğini söyleyen Destici, "Öncelikle bu tepkilerin hiç birinin iyi niyetli olmadığını biliyoruz, gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz. Bizim mücadelemizin sadece terör ve teröristle olduğunu çok iyi bildikleri halde sırf kendi çıkarları zedeleniyor ya da sukutuhayale uğruyor diye maalesef Türkiye'nin bu şanlı harekatını, teröre karşı başlattığı bu harekatı karalama kampanyaları ve sonrasında parlamentolarında, temsilciler meclislerinde, senatolarında aldıkları kararlar peş peşe geliyor." diye konuştu.

Destici, yabancı devletlerin güçlü bir Türkiye'yi istemediğini vurgulayarak, "Onun için de Türkiye'nin yaptığı harekatlar 'Türkiye'yi güçlendirecek, bölgede daha etkili bir konuma getirecek' diye korkudan terör örgütünün eteğine sarılıyorlar." dedi.

"Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz"

"TBMM çatısı altında, gazi Meclis'in şerefli koltuklarında oturarak hainlik yapanlar var." diyen Destici, "Adam çıkıyor, utanmadan, sıkılmadan 'Bu bir işgaldir' diyor. Haince bunu söylüyor, buna müsaade edilmemesi lazım. HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır, buna itiraz eden var mı? Yok. Peki o zaman ne işi var kardeşim TBMM'de. Bunlara hiçbir yerde müsaade edilmemesi lazım. Türkiye'de hiçbir siyasi parti terörle ilişki kuramaz, terörle iltisaklı olamaz, terörün sözcülüğünü yapamaz. Türkiye'de değil, dünyada hiçbir parti yapamaz." diye konuştu.

Destici, bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili sözlerini anımsatması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben bu hususta, daha önce de ifade ettim, ihraç edilmiş, ihraç edilmesine rağmen hakkında hiçbir tahkikat yapılmamış, yani hiçbir suç unsuruna rastlanmamış kişiler... İkincisi bir tahkikat yapılmış, bir hukuki süreç başlatılmış, bu hukuki sürecin sonunda da beraat almış kişilerin geri başlatılması gerekir. Yani hukuk devletinin gereği de hakkın gereği de budur diye düşünüyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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