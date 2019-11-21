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Türkiye'de HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor: Tek çözüm, farkındalığı artırmak
6 saat önce
Dünyadaki azalma trendine rağmen Türkiye’de HIV pozitif kişi sayısı yıldan yıla artış gösteriyor.
Dünyadaki azalma trendine rağmen Türkiye'de HIV pozitif kişi sayısı yıldan yıla artış gösteriyor. Bu konuda etkin önlemler alınmaz, tedavi süreçleri teşvik edilmez ve farkındalık çabaları yoğunlaştırılmazsa halk sağlığını ciddi anlamda etkileyebilecek bir riske dikkat çekiliyor.
İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Fuat, Türkiye'de yaşayan HIV pozitif kişilerden sadece biri. Kendisi, 2000 yılında HIV virüsü taşıdığını öğrendi ve bu yılın sonunda tedavi sürecinde 20.yılını doldurmuş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:49
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