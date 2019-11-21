Son Dakika Haberleri: Türkiye'de HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor: Tek çözüm, farkındalığı artırmak
Son Dakika Dünya Türkiye'de HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor: Tek çözüm, farkındalığı artırmak - Son Dakika Dünya

Türkiye'de HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor: Tek çözüm, farkındalığı artırmak

6 saat önce

Dünyadaki azalma trendine rağmen Türkiye’de HIV pozitif kişi sayısı yıldan yıla artış gösteriyor.

Türkiye'de HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor: Tek çözüm, farkındalığı artırmak, System.String[]

Dünyadaki azalma trendine rağmen Türkiye'de HIV pozitif kişi sayısı yıldan yıla artış gösteriyor. Bu konuda etkin önlemler alınmaz, tedavi süreçleri teşvik edilmez ve farkındalık çabaları yoğunlaştırılmazsa halk sağlığını ciddi anlamda etkileyebilecek bir riske dikkat çekiliyor.


İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Fuat, Türkiye'de yaşayan HIV pozitif kişilerden sadece biri. Kendisi, 2000 yılında HIV virüsü taşıdığını öğrendi ve bu yılın sonunda tedavi sürecinde 20.yılını doldurmuş olacak.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:49 
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