Türkiye'de İha Pilotu Sayısı Rekor Büyüme ile 35 Bini Geçti

Sivil Havcılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye
'deki insansız hava aracı (İHA) pilotu sayısını açıkladı. SHGM internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de 2018 yıl sonu itibariyle 35 bin İHA pilotu ve 27 bin İHA olduğunu açıklandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de İHA ve İHA pilotu sayısının arttığı gözlendi. SHGM verilerine göre, insansız hava aracı (İHA) pilotu sayısı 2018 yılsonu itibariyle 35 bine, İHA sayısı ise 27 bine yükseldi. Bir yıl içinde SHGM kayıtlarına 7 bin İHA daha eklenirken, İHA pilotu sayısı ise 13 bin artarak rekor bir büyüme gösterdi.
SHGM verilerine göre 2016 yılında 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı 2017 yılsonunda 22 bin 195'e, 2018 yılsonu itibariyle de 35 bin 660'a yükseldi. 2016 yılında 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017 yılsonunda 20 bin 813'e, 2018 sonunda ise 27 bin 560'a ulaştı.
29 kurum İHA eğitimi vermek için sertifika aldı
İHA eğitimleri vermek üzere yetki alan eğitim kuruluşlarının sayısı, 2018 yılında gereklilikleri yerine getiren 15 kuruma verilen izinle yılsonu itibariyle 29'a ulaştı. İHA eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Ankara
'da 11 ve İstanbul
'da 5 kuruluşun yanı sıra, Eskişehir
, Nevşehir
, Samsun
, Kayseri
, Konya
, Burdur
, Elazığ
, Kocaeli
, Tokat
ve Antalya
'da da eğitim veren kuruluşlar bulunuyor. - İSTANBUL