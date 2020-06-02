Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi - Son Dakika

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş: " Yaklaşık 160 kriteri sağlayan otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz.

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş: " Yaklaşık 160 kriteri sağlayan otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz."

"Müşteri kare kodu okuttuğunda kim tarafından ne zaman yapıldığını, belgenin süresi gibi tüm bilgileri öğrenecek."

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Güvenli Turizm Belgesi, Türkiye'de ikinci olarak Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gold otellerine verildi.

Korona virüs sürecinde kapalı kalan oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kriterler ve Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Yeni dönemde Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet verebilecek olan oteller, Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurularını yapıyor. Başvuralar kapsamında havuz, lobi, oda, restoran, otel girişi gibi ortak alanlardaki 160 maddelik kriterlerini tamamlayan Goldcity ve Gold İsland otelleri Türkiye'de 2'inci Alanya'da ilk olarak Güvenli Turizm Sertifikası almaya halk kazandı.

"Turizm canlanması ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Projede otellerin pandemi süresinde yapması gereken kriterlerin listesi hazırladığını aktaran Türk Standartları Enstitüsü'nün Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, turizm canlanması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Demirtaş, " Soru listesi, bilim kurulu üyeleri ve paydaşların görüşleri alınarak oluşturuldu. Misafir otele girdiği andan itibaren her tarafın kontrol edilebileceği, risklerin sıfıra indirilebileceği bir liste oluşturuldu. Yaklaşık 160 kriteri sağlayan otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Kare kodlu belge oluşturuldu. Müşteri kare kodu okuttuğunda kim tarafından ne zaman yapıldığını, belgenin süresi gibi tüm bilgileri öğrenecek. Enstitü olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemizin turizm canlanması ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Denetimler bir gün sürüyor"

Sertifikada yoğun bir talep olduğunu söyleyen Demirtaş, "Sırada bekleyenler var. Müracaatları kesinleştikçe belgelendireceğiz. Denetimler bir gün sürüyor. Yetkili ve uzman çalışanlarımızca ciddi bir denetim yapıyoruz ve her ay kontrol yapacağız. 2 ayda bir de gizli müşteri ile bu kurallara uyulup uyulmayacağını tespit edeceğiz. Enstitü olarak para kazanma amacıyla yapmıyoruz. Ülkemizin milli bir meselesi olarak görüyoruz. Ciddi maliyetler değil ve yatak sayısına göre bu değişiyor. Denetimlerde otellere misafirin girişinde itibaren genel kurallar yatak odasındaki genel kurallar SPA da uygulanması gereken kurallar yani 160'a yakın kural var. Bu kuraları yapılıp yapılmadığına bakıyoruz" diye konuştu.

"Hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız"

Güvenli Turizm Sertifikasını aldıklarını belirten, Gold Otelleri Genel müdürü Özkan Ünal, şunları söyledi: "Bünyemizde olan Gold İsland ve Gold City otellerimize bugün milli kuruluşumuz olan TSE'den güvenli otel sertifikasyonunu başarıyla geçirmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk Standartları Ensitüsü'nün sadece bu alanda değil birçok alanda turizm sektörüne desteği olduğunu biliyoruz. Biz de bu konuda kendilerini tercih ettik. Herhalde bildiğim kadarıyla Gold City ve Gold İsland Oteller olarak Alanya'daki ilk oteller olduk. Bundan dolayı da sevinçliyiz. Misafirlerimizden gelen yüksek hijyen standardını ve güvenliğini bu sertifikasyonla sağlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz bundan sonraki süreçte misafirlerimiz için kapılarımızı açacağız. Onlara güvenli ve hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız."

Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi

Türkiye, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'de ikinci 'Güvenli Turizm Belgesi' Alanya'daki otele verildi - Son Dakika

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