Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

(İHA)

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:02 Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi
16:02 Yunanistan, Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi
16:02 DİYARBAKIR Çocukların petrol atığı kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler
16:02 KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz
16:02 Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]