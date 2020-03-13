Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
(İHA)
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