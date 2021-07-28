Türkiye'de ikinci rahim naklinin yapıldığı kadın uyandırıldı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 40 kişilik ekip tarafından, 8 saat süren operasyonla rahim nakledilen kadının uyandırıldığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, dün rahim nakli yaptıkları 32 yaşındaki Havva Erdem ile ilgili ilk 24 saatlik sürenin geçmesini beklediklerini kaydetti.

Hastanın yoğun bakımda uyandırıldığını anlatan Özkan, "Yarın sabaha kadar servise almayı düşünüyoruz. Bu tür ameliyatlarda ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreçte serviste yakın gözlem içerisinde tutulacak." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ve 5 yıldır nakil bekleyen Havva Erdem (32) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurmuştu. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi, 40 yaşındaki bir kadının beyin ölümü gerçekleştikten sonra bağışlanan rahmini dün 8 saat süren operasyonla Erdem'e nakletmişti.