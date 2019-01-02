Türkiye'de İklim Değişikliği 2017'de 1.9 Milyar Dolarlık Hasara Yol Açtı

Aralık
2018'de yapılan Birleşmiş Milletler
24'üncü İklim Zirvesi'nde açıklanan Küresel İklim Riski Endeksi'nde iklim değişikliğinin 2017 yılında Türkiye
'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtığı kaydedildi.
Bilim insanları eğer iklim değişikliği için önlem alınmazsa dünyanın 21'inci yüzyılın sonuna kadar 3.3 derece ısınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalarda ise ülkelerin bu durumu tersine çevirmeyi hedeflemedikleri sonucuna varıldı. Ancak bu durumu tersine çevirmek isteyen bazı ülkeler de yok değil. Almanya
merkezli Germanwatch'ın yayınladığı bir araştırmada, çevreyi korumak için önlem alan ülkeler sıralandı.
2045 yılına kadar uzun vadeli sıfır emisyon hedefi benimseyen İsveç
, listenin zirvesinde yer aldı. Raporda sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji gelişimi ve enerji tüketimine bakılarak 56 ülkenin 2030 yılı için katkı ve hedefleri değerlendirildi.
Ancak incelenen 56 ülkenin hiç birinin durumu tersine çevirmeyi hedeflemediği sonucuna varıldı. Bilim insanlarının bu sonuca varmasının sebeplerinden birinin amaca ulaşmak için yeterli siyasi iradenin olmamasından kaynaklandığı belirtildi.
Öte yandan sıralamada yer alan 56 ülkenin, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu olduğu da ifade edildi. Ancak dünyayı küresel ısınmadan korumak için birtakım önlem alan ülkeler de yok değil. Bu anlamda raporda çevreyi korumak için önlem alan ülkeler de 100 puan üzerinden değerlendirilerek listelendi.
LİSTEDE YER ALAN KÜRESEL ISINMA İLE EN FAZLA MÜCADELE EDEN ÜLKELER:
17. Fransa
— 59.30
16. Romanya
— 59.42
15. Lüksemburg
— 59.92
14. Ukrayna
— 60.09
13. Portekiz
— 60.54
12. Danimarka
— 61.96
11. Hırvatistan
— 62.39
10. Finlandiya
— 62.61
9. Norveç
— 62.80
8. Hindistan
— 62.93
7. Malta
— 65.06
6. İsviçre
— 65.42
5. Birleşik Krallık
— 65.92
4. Letonya
— 68.31
3. Litvanya
— 70.47
2. Fas
— 70.48
1. İsveç — 76.28
Aralık 2018'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM
) 24'üncü İklim Zirvesi'nde açıklanan Küresel İklim Riski Endeksi'nde iklim değişikliğinin 2017 yılında Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtığı kaydedilmişti.
Ayrıca küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık 62 santimetre yükseleceğinin tahmin edildiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Avrasya
Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Jeomorfolog Doç. Dr. Cengiz Yıldırım
, "Türkiye'nin kıyılarında bulunan büyük tarım alanlarının önemli bir kısmı sular altında kalacak" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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