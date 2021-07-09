"Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim" Projesi Destek Aldı - Son Dakika

Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Senal'ın yürütücülüğündeki " Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim" isimli proje, destek almaya hak kazanan 2021 Yılı 1. Do¨nemı·nde O¨nerı·len Aras¸tırma Projeleri arasında yerini aldı.

Türkiye'deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin karar verme ve problem çözme becerilerini artırmayı amaçlayan proje, öğrencilerin uygulama becerilerinin arttırılmasına, mezuniyet sonrası iş hayatı deneyimine yabancılaşmalarının azaltılmasına, işletme ile ilgili bütüncül düşünmesinin sağlanmasına, risk alma ve aldıkları risklerin sonuçlarını görebilme imkanının sağlanmasına önemli katkılar sağlayacak.

36 ay sürecek projede, İİBF öğretim üyeleri Doç. Dr. Aygen Oksay, Doç. Dr. Didar Büyüker İşler, Doç. Dr. Burcu Ateş Aslantaş, Doç. Dr. Gülay Bulgan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ecir Uğur Küçüksille, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Aydoğan yer alıyor.