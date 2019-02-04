Son Dakika Haberleri: Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!

Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!

1 saat önce

Türkiye ilk defa ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi'ne göre bugün açıklayacak.

Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!, System.String[]
Türkiye ilk defa ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi'ne göre bugün açıklayacak. Bundan önce Özel Ticaret Sistemi ile açıklanan rakamlar böylece her iki sisteme göre de takip edilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:05 

İhracat, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 07:24:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]