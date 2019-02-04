Türkiye'de ilk; bugün açıklanıyor!
1 saat önce
Türkiye ilk defa ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi'ne göre bugün açıklayacak.
Türkiye
ilk defa ihracat rakamlarını Genel Ticaret Sistemi'ne göre bugün açıklayacak. Bundan önce Özel Ticaret Sistemi ile açıklanan rakamlar böylece her iki sisteme göre de takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:05
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