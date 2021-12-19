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TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ

19.12.2021 09:53

Prof. Dr. Ali Savaş, Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı ve Doç. Dr. Atilla Yılmaz'ın düzenlediği 'Derin Beyin Stimülasyonu Canlı Cerrahi Kursu' gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ali Savaş, Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı ve Doç. Dr. Atilla Yılmaz'ın düzenlediği 'Derin Beyin Stimülasyonu Canlı Cerrahi Kursu' gerçekleştirildi. Türkiye'de beyin pili ameliyatının canlı şekilde ilk defa kurs olarak verildiğini vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, amaçlarının doktor ve cerrahların bu alanda bilgi birikimini artırmak olduğunu söyledi. Kursa yabancı ülkeden doktorlar da katılım sağladı.

Derin Beyin Stimülasyonu Canlı Cerrahi Kursu dün, İstanbul Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Savaş, Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı ve Doç. Dr. Atilla Yılmaz'ın düzenlediği kursta canlı yayın araçları ile global ve interaktif iletişim kurularak ameliyat gerçekleştirildi. Hareketlerinde yavaşlık ve katılık şikayetleri olan 67 yaşındaki Parkinson hastası Dudu Çetin'e beyin pili takıldı. Doktorlar, Çetin'in ameliyatını gerçekleştirirken kursa katılan doktorlar ise ameliyatın her aşamasını, toplantı salonuna yansıtılan ekranla izleme fırsatı buldu. Toplantı salonunda 38 doktor canlı ameliyatı izlerken 20'si ise onlinedan takip etti. Ayrıca yabancı ülkeden doktorlar da katılım sağladı. Hastanın uyutulmadan gerçekleştirildiği ameliyatın sonucu ise yüzleri güldürdü.

DOĞU AVRUPA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATILIM

Beyin pili ameliyatını aslında Türkiye'de yıllardır gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bu ameliyatta faklı olan tarafın, ilk defa canlı olarak yayınlanması olduğunu söyledi. Beyin cerrahı ve nörologların kursa katıldığını ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, 'Onların bilgi birikimini artırmak adına buradayız. Bu kursla ameliyatın başlangıcından sonuna kadar tüm detayları canlı şekilde gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk beyin pili ameliyatı canlı cerrahi kursu olma özelliğini taşıyor. Doğu Avrupa'dan, Suudi Arabistan'dan ve Türki Cumhuriyetlerden birçok nörolog, şu anda çevrim içi şekilde ameliyatı izliyor' açıklamasını yaptı.

'ULUSLARARASI OLMASI, EĞİTİMİMİZİN ÇOK İYİ OLDUĞUNA KANITTIR'

Tıp fakültesinde üçüncü sınıf öğrencisi olan Denizhan Özhan, kursa kendini geliştirebilmek adına katıldığını söyledi. Kursun başlangıcında toplantı yapılıp ön bilgiler verildiğini, ardından ise ameliyatın başladığını ifade eden Özhan, 'Burada bol bol not aldım. Bu kursun gerek eğitimimde gerekse gelecekte bana büyük artıları olacağını düşünüyorum. Umarım ülkemizde bu tür faaliyetler artar. Ayrıca bu organizasyonda uluslararası erişimin olması başta ülkemizin prestiji olmak üzere tıbbımızın ve tıbbi eğitimimizin ne kadar iyi olduğunun kanıtıdır' dedi.

İLK DEFA BÖYLE KURSA KATILDIM

Kursa Sakarya'dan katılan Doç. Dr. Yeşim Güzelaras ise uzun zamandır Parkinson ve hareket bozukluklarıyla ilgilendiğini belirtti. Buna dair eğitimler aldığına da değinen Doç. Dr. Güzelaras, 'Bu kurs gerçekten çok güzel ve özel. Önce Parkinson hastalığıyla ilgili nöroloji hocalarımız tarafından genel olarak bilgilendirildik. Daha sonra da bir hastaya pil takma aşamasına gelene kadar ki ön hazırlıkları öğrendik. Bu da benim için çok farklı bir deneyim oldu. Ben de ilk kez böyle bir kursa katıldım ve gerçekten çok faydalı bilgiler öğrendim' diye konuştu.

'ÇOK ŞANSLIYIZ'

Türkiye'de Parkinson görülme oranının yüksek olduğuna da değinen Doç. Dr. Güzelaras, 'Parkinson tedavisinde, Avrupa'daki birçok ülkenin ilerisindeyiz. Özellikle ileri evre tedavilerinde... Birçok ülkeden hekim arkadaşımız, eğitim almak için buraya geliyor. Burada eğitim alıp kendi ülkelerinde bu yöntemleri uyguluyorlar. Bu yüzden de çok şanslıyız' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ
TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ
TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ
TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ
TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ

Atilla Yılmaz, Parkinson, Ali Savaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE 'İLK' CANLI BEYİN PİLİ AMELİYATI KURSU; DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ, KURSİYERLER İZLEDİ - Son Dakika
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