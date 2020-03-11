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Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı hangi önlemler alınıyor?
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü ve bundan sonraki süreç için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü ve bundan sonraki süreç için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Bakanlık tarafından alınan ulusal ölçekli önlemler arasında risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelere olan uçuşları sınırlamak, hava alanlarında termal kamera uygulaması ve özellikle komşu ülke İran'la sınırların kapatılması gibi uygulamalar yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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