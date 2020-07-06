Türkiye'de ilk defa Anadolu İmam Hatip Lisesinde Japonca sınıfı açılıyor - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa Anadolu İmam Hatip Lisesinde Japonca sınıfı açılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ilk defa bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca sınıfının açılacağını bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ilk defa bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Japonca sınıfının açılacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Üsküdar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfından sonra Japonca hazırlık sınıfının da açılacağı duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak Japonca hazırlık sınıfıyla İTO Marmara AİHL, Türkiye'de ilk ve tek Japonca hazırlık sınıfı eğitimi veren imam hatip lisesi olacak. Hazırlık sınıfı için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü ile iş birliği yapılacak. Bu amaçla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Sedat Murat ile iş birliği protokolünün imzalandığına işaret edilen açıklamada, "Ayrıca yakın zamanda Osmanlı'dan bu yana kültürel ve siyasi anlamda köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Japonya'nın eğitim alanındaki iş birliğinin önemli adımlarından biri olan ve Kurtköy'de kurulma aşamasındaki Türk Japon Üniversitesi ile akademik ilişkilerin kurulması planlanıyor" denildi.

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30 ÖĞRENCİ ALINACAK

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'nin ziyaret ettiği Marmara AİHL'de açılacak Japonca Hazırlık sınıfına Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerinde 30 öğrenci alınacak. 20 saatin üzerinde Japonca eğitimi alacak olan öğrencilere hem Türk hem Japon öğretmenler eğitim verecek. Öğrenciler yoğunlaştırılmış ders saatleri, aracı dilsiz eğitim, ders içi ve ders dışı etkinler, Japonya'da dil eğitimi gibi imkanlara sahip olabilecek. Dünya üzerinde 140 milyona yakın insanın konuştuğu dil olan Japonca'nın, ortaöğretim düzeyinde öğretilmesinin öğrencilere akademik ve bilimsel anlamda önemli ufuklar açması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren 300'ün üzerinde Japon firmasının da öğrencilerin mesleki ve kariyer planlamalarında önemli bir faaliyet alanı olabileceği belirtiliyor. 2016 yılında Arapça sınıfıyla yoğunlaştırılmış dil eğitimi vermeye başlayan İTO Marmara AİHL, 2019-2020 öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfını da açmıştı, öğrencilere aldıkları dil eğitimini pekiştirmek ve pratik yapmalarını sağlamak için Ürdün ve Malta gibi ülkelere gitme imkanı sunulmuştu. Açıklamada, kısa zamanda her iki dilde büyük başarılar elde eden okulun aynı hedefleri Japonca için de planladığı ifade edildi.


Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk defa Anadolu İmam Hatip Lisesinde Japonca sınıfı açılıyor - Son Dakika
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