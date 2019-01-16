Türkiye'de İlk Defa 'Bağlanma-Temelli Doğal Ebeveynlik' Paneli Düzenlendi

Son yıllarda yoğun ilgi çeken 'Güvenli Bağlanma' ve 'Doğal Ebeveynlik/Attachment Parenting' konularında Türkiye'de ilk defa İstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo'da9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen mammashow kapsamında, bir panel düzenlendi. API Türkiye kurucusu Dr. Aslıhan Onaran moderatörlüğünde gerçekleşen 'Attachment Parenting: Bağlanma Temelli Doğal Ebeveynlik' başlıklı panelde, 'Anne- Bebek Bağlanması', 'Emzirmeyi Şefkatle Sonlandırma' ve 'Ebeveyn – Bebek İletişimde Farkındalık: İç Sesini Duymak' konularında Uzman Psikolog Gülay Karaman, Emzirme Danışmanı Melody De Visscher Büyükkaraca ile Meditasyon ve Yoga Eğitmeni Ayşegül Denktaş konuşmacı olarak yer aldı.

Doğal olan iç sesimizle temas etmek…

"Çocuk rehberiniz ve siz bir süre onu okuyacaksınız" sözleri ile konuşmasına başlayan API Türkiye Kurucusu Dr. Aslıhan Onaran, "Doğal ebeveynliği tanımlamak şahsına münhasır bir süreçtir. Ebeveynlik zaten doğal olmalı. Dışarıdan gelen o kadar çok etken var ki işte bu yüzden ebeveynliğin doğal olan kısmını kaybediyoruz. Doğal olan iç sesimizle temas etmek, ön koşul bu. Bu yolculukta size eşlik edecek bilgi edinme, sevgi – saygı ile birey olarak, görerek beslemek, ihtiyaçların hassasiyetle farkında olmak ve cevap vermek gibi 8 yapı taşı bulunuyor. Bağlanma ihtiyacı, bebeklerin hayatta kalabilmeleri için bir kodlama aslında." dedi.

Bağlanma süreci hamilelikte başlıyor…

Mammashow kapsamında düzenlenen panelde, 'Anne ve Bebek Bağlanması' üzerine konuşan Uzman Psikolog Gülay Karaman, annenin bebeği ile henüz anne karnındayken organik bir bağ kurduğunu, dolayısıyla bağlanma sürecinin hamileyken başladığını ve doğumla birlikte duygusal bağlanmaya geçiş yapıldığını belirtti. Karaman, "Çocuğunuzun sizi yönlendirmesine ayak uydurmalısınız. Mesela, doğumu başlatan çocuktur, doğduktan sonra meme ister ve sizi yönlendirir. Bağ, işte böyle başlıyor. Sezeryan doğumda bu bağ kurulamıyordiye düşünenler ve endişelenenler olabilir. Bunu sorun etmeye gerek yok, telafi edilebilir. " dedi. Dönüşüme girme isteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Karaman, "Mesela bebek huysuzlaştığında aslında size değişmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor.Bu süreçte siz de

kendinizde neyi değiştirmeniz gerektiğini fark etmelisiniz. Aslında ne kadar kuralcı olursanız olun, bebek sizi plansız ve programsız bir hayatın içine çekiyor, bu da sizi özgürleştiriyor." dedi.