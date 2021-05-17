Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından "Bitkilerin Büyülü Dünyası Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyum, 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 09.00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Yaşa ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah Sayım'ın yapacağı sempozyuma, Türkiye' de alanlarında tanınmış bitki bilimciler katılacak.

18 Mayıs 2021 günü, '6. Uluslararası Fascination of Plants Day' etkinlikleri Avrupa Bitki Bilimi Kuruluşu (European Plant Science Organisation=EPSO) çatısı altında dünyanın dört bir yanındaki bitki bilimcileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana kutlanan Fascination of Plants Day ilebitki bilimi üzerine çalışan kurumların katılımıyla bitki biliminin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Çevrimiçi düzenlenecek olan sempozyum, Türkiye' de alanlarında tanınmış bitki bilimcilerin araştırmalarını olabildiğince fazla öğrenciye ulaştırarak, onları bitki bilimi hakkında bilgilendirmeyi ayrıca bitki biliminin tarım, gıdaların sürdürülebilir üretimi, bahçecilik, ormancılık ve bitki bazlı üretimin önemi konusunda öğrencileri motive etmeyi amaçlıyor.