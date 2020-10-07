Türkiye'de ilk defa eşeklere mikroçip takıldı - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa tek tırnaklı hayvanlara mikroçip işlemi Antalya'daki bir eşek çiftliğinde at ve eşeklere uygulandı.

*- Bu sayesinde eşekler ve atlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaşamları boyunca takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de özellikle çiftlik bazında beslenen ve üretimi yapılan tek tırnaklı hayvanları çiple kayıt altına almaya başladı. Toplu bir şekilde eşeklere mikroçip uygulaması ise ilk olarak Antalya'da gerçekleştirildi. Kepez ilçesindeki bir eşek çiftliğinde eşek ve atlara mikroçip takıldı. Mikroçip sayesinde bakanlık, eşeklerin ve atların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede hastalıkları dahil tüm süreçleri yakından takip edebilecek. Kayıt altına alınan eşekler, kaybolmaları halinde ise boynundaki çipin okutulması sayesinde kolaylıkla kime ait olduğu tespit edilebilecek. Sabah erken saatlerde Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen ve beraberindeki veterinerlerle birlikte eşek ve atları sağlık taramasından geçirerek mikroçip uygulattı. Bakanlık tarafından ilk defa bu yıl uygulandığını da anlatan Gözen, "Bunu yapmamızın amacı tek tırnalı hayvanları kayıt altına almak. Ölüm ve kaybolduklarında da tespit etme kolaylığı sağlıyor. 81 ilde bu uygulama başlatıldı ama Türkiye genelinde bu kadar büyük çapta ilk uygulama Antalya'da yapılıyor" dedi.PARA CEZASI VARVeteriner Hikmet İmren Önen, bu çip sayesinde bir tıkla eşeğin ya da atın tüm yaşamını görebildiklerini söyledi. Bu yıl sonuna kadar uygulamanın devam edeceğini de belirten Önen, hayvan başına 35 ile 50 lira arasında ücret aldıklarını anlattı.

2021 yılı Ocak ayından itibaren tek tırnaklı hayvanına çip takılması için bildirimde bulunmayanlara idari para cezası uygulanacak.