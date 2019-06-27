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Türkiye'de ilk defa kapalı sistem serada üzüm hasat edildi

2 saat önce

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kapalı sistem serada topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde bu yılın ilk hasadı yapıldı.

Türkiye'de ilk defa kapalı sistem serada üzüm hasat edildi, System.String[]
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kapalı sistem serada topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde bu yılın ilk hasadı yapıldı. Yıl sonunda ikinci kez üzüm hasadı yapılacak serada, üretilen üzümler ile ihracatta artış yaşanması hedefleniyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, kapalı sistem sera içerisinde üzüm bağı yetiştirildi. 2018 yılı içerisinde başlanan proje kapsamında, üzümler özel bir saksı içerisine yerleştirilen spagetti borularla ve gübre takviyeleriyle ürünlerin besinleri sağlandı. Kurulan drenaj sistemiyle de fazla kalan su ve gübre tanklara alınarak dezenfekte edildi. Sonrasında ise su ve besin değerleri bilgisayar ortamında dengelendikten sonra yeniden üzüm bitkilerinin köklerine verildi. Yılda 2 defa ürün hasat edilmesi beklenen kapalı sistem serada topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde ilk hasat yapıldı. 250 metrekarelik serada üretilen Spil Karası ve Trakya cinsi üzüm çeşitleri, kadınlar tarafından özenle kesilerek paketlendi. Tam kontrollü, izlenebilir kapalı sistemde, 9 farklı çeşidin yer aldığı çalışmada ikinci hasadın ise yıl sonuna doğru yapılması bekleniliyor. Proje ile üzüm olmadığı zamanlarda piyasaya üzüm arz edilerek, ihracatta da artış yaşanması hedefleniyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
su, hasat, araştırma, manisa, Ekonomi
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