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TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI - Son Dakika

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI

18.01.2022 20:46

TÜRKİYE'de üniversite kampüsü alanında yapılan ve bir ilk olan kayak tesisi, törenle hizmete açıldı.

TÜRKİYE'de üniversite kampüsü alanında yapılan ve bir ilk olan kayak tesisi, törenle hizmete açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva kampusu içerisinde Bitlisli İş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen ve eğitim amaçlı kullanılacak 400 metrelik kayak merkezi hizmete girdi. Türkiye'de kampüs alanında yapılan ilk kayak tesisi olma özelliği taşıyan tesisin açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kayak tesisinin inşasında büyük katkıları olan Bitlisli İş insanı Ahmet Eren'e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Elmastaş, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimiz 400 metre uzunluğunda bir tesis. Bu tesisimiz eğitim amaçlı yapılmış bir kayak tesisidir. Türkiye'de bir ilk. Başka üniversitelerde yok. Üniversitedeki ilk tesis ve Türkiye'de başka bir örneği de yok. Tabii eğitim amaçlı olarak yapılmış olabilir. Ancak biz 400 metreye önümüzdeki yıl 200 metrede daha ilave ederek pisti 600 metreye uzatmayı düşünüyoruz. Burada öğrencilerimiz eğitim görecek. Sadece üniversite öğrencilerimiz değil, aynı zamanda diğer öğrencilerimiz de buradan istifade edebilecek. Yine Bitlisli hemşehrilerimiz de istediklerinde gelip burayı kullanabilecekler. Dolayısıyla önemli bir merkez. İnşallah hayırlara vesile olur. Tesisin yapılmasında emeği geçen Eren Holding büyük bir özveriyle çalıştı. Onların sayesinde buraya kadar getirdik ve 2 milyondan fazla bir yatırım oldu. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından minik öğrencilerin halkoyunları gösterileri ve kurdele kesimi ile tesis hizmete açıldı.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI

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Eren Holding, Üniversite, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İÇERİSİNDEKİ İLK KAYAK MERKEZİ BİTLİS'TE AÇILDI - Son Dakika
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