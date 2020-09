Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı - Son Dakika

ANTALYA Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran Gülay Çolak'ın (58) her iki böbrek üstü bezinde bulunan kitleler, robotik ve kapalı yöntemle yapılan ameliyatla alındı. Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez yapılan ameliyat, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

İstanbul'da yaşayan Gülay Çolak, 1 yıl önce yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde dengesiz tansiyonun nedeni bulunamadı ve verilen birçok ilaç ile tansiyonu kontrol altına alınamadı. Ardından yapılan kontrollerde, Çolak'ın her iki böbrek üstü bezinde kitle olduğu, bu hastalığın böbrek üstü bezinin fazla çalışmasından kaynaklanan Cushing Sendromu olduğu anlaşıldı. Tedavi için internet üzerinden araştırma yapan Çolak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mutlu Ateş'in böbrek üstü bezi ameliyatı yaptığını öğrendi.

İKİ BÖBREK ÜSTÜ BEZİNE MÜDAHALEKısa sürede eşi İbrahim Çolak (63) ile Antalya'ya gelen Gülay Çolak, hastaneye başvurdu. Prof. Dr. Mutlu Ateş'in yaptığı değerlendirme sonunda Gülay Çolak'a, ameliyat olması gerektiği söylendi. Çolak'ın şikayetlerinin hangi böbrek üstü bezinden kaynaklandığı net ayrılmadığı için Prof. Dr. Ateş, iki böbrek üstü bezine müdahaleye karar verdi. Robotik ve kapalı yöntemle yapılan ameliyatla Çolak'ın böbrek üstü bezleri alınırsa böbrek üstü bezi yetmezliği yaşayacağı için sadece böbrek üstü bezlerindeki kitleler alındı. Türkiye'de ilk kez, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.AMELİYATIN ARDINDAN 3 GÜNDE TATİLE ÇIKTIBaşarılı geçen ameliyatın ardından Çolak, ayağa kalkıp yürümeye başladı. Çolak'ın, ameliyat öncesinde kullandığı yüksek dozdaki tansiyon ve şeker ilaçlarını ise ameliyat sonrasında kullanmasına gerek kalmadı. Çolak, 3'üncü günde taburcu edildi. '3 GÜN OLDU AMA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'Şikayetlerinin önce yüksek tansiyonla başladığını ve nedeninin bulunamadığını belirten Gülay Çolak, "Çok korkunç ağrılar yaşıyordum. Yapılan tetkikler sonunda her iki böbrek üstü bezimde kitle olduğu anlaşıldı. İstanbul'da bu durum araştırıldı, anjiyo yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra internetten araştırınca Prof. Dr. Mutlu Ateş'in robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yaptığını gördüm. Bunun üzerine hemen Antalya'ya geldim ve hastaneye başvurdum. Hocamız ameliyatı başarıyla yaptı. Bundan sonra her şey güzel olacak. Ameliyat olalı üç gün oldu ama şimdiden çok şey değişti" diye konuştu.'ORGANLARIN İŞLEYİŞİNDE BOZUKLUKLARA SEBEP OLUYOR'Böbrek üstü bezindeki aşırı aktivitenin diğer organların işleyişinde bozukluklara neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutlu Ateş ise "Hastamız kontrol altına alınamayan hipertansiyon şikayetiyle hastanemize başvurdu. Hastamızın yapılan değerlendirmesinde, karın bölgesinde yağlanma olduğu görüldü. Bu Cushing Sendromu'nun spesifik bulgularından biri. Bu hastalık böbrek üstü bezinin salgıladığı bir hormona bağlı kortizon düzeyinin yükselmesiyle gerçekleşen şikayetlerle ortaya çıkar. Kan şekeri düzenlenmez, tansiyon kontrol edilemez. Vücudun diğer organlarının işleyişine yardımcı olan böbrek üstü bezindeki bu aşırı aktivite, organların işleyişinde bozukluklara sebep oluyor" dedi.'AMELİYATIN ARDINDAN İLK GÜN AYAĞA KALKTI' Ameliyatta uygulanan teknik sayesinde Çolak'ın ameliyatın ardından ilk gün ayağa kalktığını belirten Prof. Dr. Ateş, şöyle konuştu:

"İşin zor tarafı, kitlelerin her iki böbrekte birden bulunmasıydı. Hangi böbrek üstü bezinden kaynaklandığı net ayrılamadığı için her iki böbrek üstü bezine de müdahale gerekliydi. Her iki böbrek bezi alındığında hasta böbrek üstü bezi yetmezliği yaşayacağı için robotik ve kapalı ameliyatla sadece böbrek üstü bezlerindeki kitleler alındı. Böbrek üstü bezlerinin büyük kısmını bıraktık. Hastamız bu sayede ameliyatın ardından ilk gün ayağa kalktı, 3'üncü gün de eve gidecek düzeye geldi. Kortizon düzeyi ameliyat öncesine göre normal düzeye geldi, 3 gündür de tansiyon ilaçlarını kullanmıyor. Bu durumun devam edeceğini 3 ay sonra yapacağımız kontrollerle göreceğiz. Her iki böbrek üstü bezindeki kitlelerin aynı ameliyat seansında alındığı bu ameliyat, Türkiye'de ilk kez, dünyada 3'üncü kez Antalya'da yapılmış oldu."