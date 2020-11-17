Türkiye'de ilk Erzurum'da tek - Son Dakika

İŞKUR'un İşbaşı eğitim programlar ile kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen İşbaşı eğitim programları devam ediyor.

İşbaşı Eğitim Programı illerde oluşturulan denetim kurulu ile denetimi ve kontrolü yapılan İşbaşı Eğitim Programları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor. Bu programlar illerde oluşturulan denetim kurulu ile denetimi ve kontrolü yapılıyor.

Öte yandan, Pandemi döneminde yani yeni normalleşme döneminde bazı sektörler olumsuz etkilenirken bazı sektörler arz talebi dolayısıyla iş talebi de artar oldu. Özellikle hızlı bir şekilde dijitalleşmeye geçişte, sanal çevrimiçi (online) alışverişleri, uzaktan eğitimleri gibi bireylerin vatandaşların çağrı merkezlerini aramasını artırdı. Dolayısıyla iş talebi artan sektörlerinden biri de çalışma hayatında ön plana çıkan ve personel sayısını daha da fazla arttıran, iletişim sektöründe ki bacasız sanayisi dediğimiz çağrı merkezleri oldu. Çağrı merkezleri gerekli talebi karşılamak için personel alımını yaparken aynı zamanda hızlı bir şekilde işin eğitimini de verip çağrı merkezi müşteri temsilcilerini yetiştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda Çağrı merkezi hizmeti verenleri şirketlerin lokasyonları çok kalabalık bir ortamda olduğu için çalışanların sağlığı için Covid-19 virüsüne tedbir olarak personellerinin hızlı bir şekilde "evden çağrı almaları için "gerekli sistemi kurdular.

İlk defa Erzurum'da iş başı eğitimler uzaktan eğitim yapılması için adım atıldı. Erzurum'da çağrı merkezi görevlisi mesleğindeki iş başı eğitimlerin uzaktan yapılması için "Uzaktan eğitim modeline" Genel Müdürlüğünün olurları ile geçildi. İlde çağrı merkezi sektöründeki firmaların çağrı merkezi görevlisi mesleğindeki iş başı eğitimlerin uzaktan yapılması talebi ile Çağrı merkezi görevlisi mesleğindeki iş başı eğitimlerin uzaktan yapılması ile bu sektördeki firmaların iş başı eğitim talebiyle istihdamı destekleniyor. Sektördeki firmaların uzaktan eğitimle iş başı eğitim yapılması ile en az 1350 kişinin istihdamını gerçekleştirecek. Toplamda Erzurum il geneli 875 kişi uzaktan eğitim şeklinde işbaşı eğitim programlarından hali hazırda faydalanıyor.

İŞKUR yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ağustos 2020 döneminde geçiş sağladığımız uzaktan eğitim programlarımızdan Turkcell Global Bilgi A.Ş. ile 18.08.2020-12.11.2020 tarihlerinde düzenlenen 38 kişilik programımız sona ermiş ve bitmiştir. Katılımcıların hepsinin istihdamı sağlanmıştır. Hedeflerinin yıl sonuna kadar programı tamamlayan tüm katılımcıların istihdamlarını hedeflenmektedir. sağlamaktır. Turkcell Global Bilgi' A.Ş. deki denetimini gerçekleştirdiğimiz grubumuz 70 kişilik olup 11.11.202-20.01.2021 tarihleri arasında denetim gerçekleştirilecektir. 20.11.2020 tarihinde de 70 kişilik bir grubumuz daha başlayacak olup bu grubumuz da 29.01.2020 tarihinde sona erecektir. Doğu Anadolu'nun en büyük çağrı merkezi konumunda olan TURKCELL -GLOBAL BİLGİ ile de ilk defa online olarak iş başı eğitimlerin denetimi gerçekleştirildi. Denetimde hem eğitim sınıflarında neler yapıldığı, hem de eğitime ilişkin bilgiler alındı. Takım liderlerinden ve eğitimcilerinden eğitim esnasındaki çalışmaları ve verileri alındı. Günde kaç saat çalıştıkları sisteme yansırken ayrıca uzaktan eğitim alan kursiyerlere online olarak bağlanan Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu kursiyerlere çalışmalarının nasıl gittiğini ve uzaktan çalışmaktan memnun olup olmadıklarını sordu. Kursiyerlerin hem Covid-19 tedbiri ile sağlıklarının düşünüldüğü, hem de evden eğitim alma rahatlığını bizlere kendilerine sunulduğu için Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü'ne ve istihdama yol açılmasında sebep olan yetkili kişilere teşekkür ettiklerini ifade ettiler" denildi.

Turkcell Global -Bilgi A.Ş Erzurum Lokasyon Müdürü İlker İvdil ise uzaktan eğitimlerle çalışanların performansının daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini, iş başı eğitim programının çağrı merkezi görevlisi mesleğinde uzaktan eğitim şeklinde yapılmasında başta Erzurum İş Kurumu İl Müdürlüğüne olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirterek Erzurum için istihdamla ve ekonomiye katkı ve değer vermeye devam edeceklerini söyledi. - ERZURUM