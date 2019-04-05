Türkiye'de İlk Gaziantep'te

İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması amacıyla başlatılan Açık Kapı Projesi, Gaziantep'te Açık Kapı Sahada uygulaması ile vatandaşların ayağına gidiyor.

Vali Gül, toplantıda yaptığı konuşmada Açık Kapı Sahada Projesinin ilk defa Gaziantep'te uygulanan bir proje olduğunu bildirdi.

Açık Kapıya başvuru istatistiklerine bakıldığında müracaat edenlerin %52'sinin ilkokul mezunu ya da okuma yazma bilmediğini aktaran Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Bakanlığımız tarafından Açık Kapı Projesi başlatıldı. Ama burada istatistiklerde gördük ki müracaat edenlerin %52'lik kısmı ilkokul mezunu ya da okuma yazma bilmeyenler. Dolayısıyla da Açık Kapı normalde elektronik ortamda da müracaat edebilecekken %52'lik kesime baktığımızda bunların elektronik ortamda başvuru yapamadıklarını görüyoruz. Kamunun işi vatandaşın sorunlarını çözmek. Yani bir şeyi yapıyormuş gibi görünmekten ziyade vatandaşa dokunmak. Çünkü biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan gelen bir gelenekteyiz" dedi.

Gaziantep vicdanlı insanların yaşadığı bir şehir olduğunu bildiren Vali Gül, "Gaziantep gerek büyükşehir gerek ilçe belediyeleri ile bu işe maddi, manevi emek sarf eden bir şehir.Hayırseverlere, kamu kurum ve kuruluşlara baktığımızda genel bütçe anlamında gerek Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gerekse de kaymakamlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bu hizmetleri vatandaşlarımıza götürmek istiyorlar ama belli bir süreden sonra artık rutine biniyor. Yani vatandaş müracaat ettiğinde ihtiyacım var deniliyor, biz de imkânımız varsa, paramız varsa vermeye çalışıyoruz. Ama dert sadece para verme meselesi değil. Bizim bu aileler tıpkı kendi kardeşimiz, yakınımız, akrabamız gibi bakıp bunun potansiyelini o gözle değerlendirmemiz lazım. Gittiğimizde, verdiğimiz para bunun işini görür mü, kirada mı oturuyor, kendi evinde mi oturuyor, bu evin asgari fiziki koşulları sağlıyor mu sağlamıyor mu, evde engelli var mı, varsa bunun protezi var mı, çocuğu olmuyorsa tüp bebekle ilgili yapılabilecek bir işlemi var mı, evde madde bağımlısı varsa tedavileri ilgili yapılacak bir şey var mı, iş gücüne katılabilir mi tüm bu saydığım sorunlarla ilgili de hepsinin çözümü var" diye konuştu.

Aylık 22 bin ziyaret hedefleniyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli alanlarda çalışan ve proje kapsamında görevlendirilen 104 kişilik ekip ve 15 mobil araç ile aylık 22 bin ziyaret hedeflendiğini bildiren Vali Gül, böylelikle yıllık 250 bin hanenin kapısının çalınacağını kaydetti.

Önceliğin gazi, şehit yakınları, yaşlı, engelli, dul, madde bağımlıları olmak üzere dezavantajlı gruplar olduğunun altını çizen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Okula devam etmeyen öğrencilerin neden devam etmediğini araştırmalıyız. Okul, meslek tercihlerine yardımcı olmalıyız. Açık, meslek liselerine yönlendirmeliyiz. Meslek edindirme kurslarına, üniversiteye hazırlık kurslarına yönlendirmeliyiz. Proje kapsamında ekiplerimiz, yıllık 250 bin civarında ziyaret gerçekleştirecek. Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimlerini, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor yapmalarını takip edecek. Bu projemiz, devlet kurumlarını, şehri güçlendirecek. Bizim bu sorumlukları kendimize dert edinmemiz lazım. Açık Kapı Sahada projesi hem şehrimizi güçlendirecek hem de Türkiye'ye model olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Öncelikle Valimize çok teşekkür ediyorum. Hakikatten önemli bir proje ki bu açık kapı milletin kapısı aslında Cumhurbaşkanımızla birlikte yola çıktığımızda kimsesizlerin kimi olacağız dediğimiz tam da bunun içini dolduran çok önemli bir çalışma. Bu çalışmaya yine baktığımızda aslında sosyal devlet üzerinden başlayan bir süreç var. Bu konuda valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında günün anısına birlikte fotoğraf çektirildi.