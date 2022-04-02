Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

02.04.2022 19:55
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı

TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

TÜRKİYE'deki şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Ülkenin en doğusunda yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanının 18.31'de okunduğu kentte, ülkede en erken iftar yapılan ilçe Şemdinli oldu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede iftar öncesi çarşı merkezinde ve parklarda yoğunluk vardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı ve sokak, caddeler boşaldı. Evlerinde iftar yapan ilçedeki yaşayanlar Ramazanın hayırlar getirmesini diledi.


Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı
YORUMLAR
500
Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı Üniversitede Ramazan ayı boyunca iftar imkanı MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

Hakkari, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 20:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement