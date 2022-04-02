Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

02.04.2022 18:41
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.35'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun olması için dua etti.

İlçe sakinlerinden İsmail Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Sezer Karadeniz'de ramazan ayının herkese huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı
Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı

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Karadeniz, Şemdinli, Hakkari, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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