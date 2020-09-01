Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı Malatya'da, 200 hasta şifa buldu - Son Dakika

MALATYA'da, 5 Nisan'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Çin'den sonra dünyada ilk kez yapılan koronavirüse karşı immün plazma nakliyle tedaviler sürerken, 200 hasta sağlığına kavuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanıp, iyileşen daha sonra yapılan testleri negatif çıkan hastadan alınan plazmalarla 5 Nisan'da Türkiye'de ilke imza atılırken, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu yöntemle tedaviye başlandı. Merkezde Covid-19'u yenen hastalardan toplanan immün plazmalar, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Siirt, İstanbul ve Konya'daki hastalara gönderildi.