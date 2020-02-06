Türkiye'de ilk; kadın reisler için barınak - Son Dakika

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yıllardır eşleriyle birlikte açıldıkları Karadeniz 'de tekne ile balık avlayıp, balıkçılık yapan kadınlar için düzenlenecek projeyle özel barınak yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kadın balıkçılar için özel yapılacak marina tarzı balıkçı barınağının, Türkiye 'de tek olacağını belirterek, "Proje çalışması başlattık. Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz" dedi.

Perşembe ilçesine bağlı Büyükağız Mahallesi kıyısında, yıllardır eşleriyle birlikte tekne ve kayıklarla açıldıkları denizde balıkçılık yapan kadınlar, ekmeklerini deniz ürünleri avlayarak kazanıyor. Karadeniz'in hırçın dalgalarına meydan okuyan kadın reisler, hem teknenin kaptanlığını yapıyor, hem de avcılık yaparak ağları onarıyor. Zor şartlara rağmen evlerinin kadını, teknelerinin de reisliğini yürüterek ereklere taş çıkartan kadın balıkçılar, çalışma azimleriyle de çevresinden övgü topluyor. Karadeniz'in hırçın dalgalarına meydan okuyarak ağlarını salan kadın balıkçılar için Ordu Büyükşehir Belediyesi de harekete geçip, kadınlara özel, Türkiye'nin ilk kadın balıkçı barınağının yapılması için kolları sıvadı. Büyükşehir belediyesince proje çalışmalarına başlanan alana, kadınlar için marina tarzı balıkçı barınağı inşa edilecek.

KADINLARA KONFORLU VE MODERN BİR ORTAM

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kadın reisler için yeni bir proje üzerinde çalışma yaptıklarını, bölgeye marina tarzı balıkçı barınağının inşa edileceğini söyledi. Projenin Türkiye'de tek olacağını belirten Başkan Güler, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken Büyükağız'da bulunan mendireğin temelini attırmıştık. Burada mendirek inşa edilmesiyle 3 köyün 60 yıllık hayalini gerçekleştirmiştik. Şimdi ise bu barınağı yeniden düzenleyeceğiz. Marina tarzı düzenlemeyle burayı hem su ürünleri hem de eko-turizm amaçlı bir hale getireceğiz. Okçulu, Büyükağız, Kovanlı balıkçı barınağı benim yıllardır üzerinde çalıştığım bir projeydi. Hem bakanlığım döneminde hem de bakanlık sonrasında buradaki çalışmaları hep yakından takip ederek önünü açtık. Bu barınakta kadın reislerimizin emekleri var. Zor şartlar altında denize çıkıyorlar, balık tutuyorlar. Soğukla dalgayla mücadele ediyorlar. Kadın reislerimiz dünyada sayılı durumdalar. Onlara çağdaş, konforlu ve modern bir ortam hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.

'EŞLERİMİZ BİZLERE YARDIMCI OLUYOR'

Kovanlı- Okçulu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Yar da, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ederek, "Kooperatifimiz 20 yıl önce kuruldu, halen aktif. 1970'lerden itibaren buradaki barınak ihtiyacımızı dile getirip, yetkililerden sürekli istedik. Başkanımız Hilmi beyin başkanlığı öncesindeki destekleriyle barınak mevcut haliyle yapıldı. Kooperatifte 71 üyemiz var. 25 teknemiz faal olarak çalışıyor. Son 20 yıldır eşlerimiz, kadınlarımız bizlere yardımcı oluyorlar. Teknolojinin gelişmesi ve hayat şartları denizde aşırı avlanma denizi bitirdi. Geçinemez hale geldik, sıkıntıya girdik. Eşlerimizle mecburen çalışmaya başladık. Eşlerimiz burada çalışma koşulları kötü, ısınma yerleri yok, barınak yok. Hilmi bey şimdi bir projeyle burada kadınlar adına kulübeler yapacak. Kadın balıkçılarımız denize açılacaklar, burada ağlarını onaracaklar, balık pişirip satabilecekler" dedi.

'EKMEĞİMİZİ ÇIKARIYORUZ'

10 yıldır eşiyle balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ayşe Yar, "Barınakta yerimiz olmadığı için çalışırken zorlanıyoruz. Kendimize ait yerimiz, içinde sobalarımız olsa daha rahat ederiz. Bu iş kadınlara göre değil ama mecburen çalışıyoruz. Belediyemizin güzel bir projesi var. Bu gerçekleşirse daha güzel olacak, o zaman burada daha çok çalışıp denize rahat açılabileceğiz. Sonuçta ekmeğimizi, yağmurda, soğukta buradan çıkarıyoruz" diye konuştu.

'MECBUREN ÇALIŞIYORUZ'

Havagül Arslan ise 20 yıldır eşiyle birlikte balıkçılık yaptığını anlatarak "Çalışması çok zor oluyor, kışın daha zor oluyor, havalar soğuk. Eşimle beraber çalışıyorum. Ev işlerini de ben yaptığım için daha çok zor oluyor. Eşim tekneyle denize açılıyor barınağa geliyor, orada çalışıyoruz. Kayık gelince onarma işlerimizde oluyor dışarıda ıslanıyoruz. Orada bir yerimiz olursa daha iyi olur. Ağları evimin yanında onarıyorum. Zorlukları var ama alıştık mecburen çalışıyoruz" dedi.