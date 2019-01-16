Türkiye'de İlk Kez 23 Penguen Bir Arada

Türkiye
'nin ve dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul
Akvaryum, evlat edindiği 11 Gentoo Pengueni ile birlikte 23 penguene ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca beslenmelerine 100 ton canlı yem kullanılan penguenler, en çok çocukların ilgisini çekiyor.
İstanbul Florya'da bulunan bu akvaryum Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yakın tehdit altında olan ve "Canlıların korunaklı bölgelerde yetiştirilmesi" programı kapsamında daha önce evlat edindiği 12 Gentoo Pengueni'nin ardından 11 yeni pengueni daha evlat edinerek Türkiye'de ilk defa 23 soğuk iklim penguenine sahipliği yapmaya başladı. Penguenler akvaryuma gelen vatandaşların ve özellikle de çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akvaryumun İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada daha önce 12 pengueni evlat edindiklerini ve yaptıkları başarılı çalışmalar neticesinde yeni penguenlerin de kendilerine evlat edindirildiğini belirterek "12 pengueni Biz daha önce evlat edinmiştik bugün 11 pengueni daha evlat edinmek ailemize kattık 17 tür penguen arasından Gentoo penguenlerin en hareketli olan türüdür. Kendilerine ait çok farklı özellikleri var. 2016 yılında Gentoo'lar ailemize katıldığı zaman çok heyecanlıydık. Bu sene de Valencia
akvaryumu Avrupa
'da bulunan birçok akvaryumdan teklif olmasına rağmen yapmış olduğumuz çalışmaların ardından tekrar 11 Gentoo Pengueni'ni bize tekrar evlat edindirmek istediler" dedi.
Penguenlere yılda 100 ton canlı yem veriliyor
Çapanoğlu akvaryumda bulunan sadece penguenler için yılda yaklaşık 100 ton canlı yemin verildiğini belirterek "Penguenlerimiz günde minimum 25 kilogram capelin balığı ile besleniyor. Aslında Türkiye sularında bizim istavrit balığına benziyor. İzlanda
kıyılarında yaşayan bir balık. Bizde bunu yurt dışından ithal ediyoruz, penguenlerimizi beslemek için. Üzerine tatlı olarak da karides, midye gibi besinlerimiz var. Onlar da gagasına ve ayaklarına turuncu rengi veriyor. Yılda yaklaşık sadece penguenlerimize 100 ton canlı besin veriyoruz" diye konuştu.
"Penguenler en romantik hayvanlardır"
Penguenlerin doğada bulunan hayvanlar arasında en romantik hayvanlar olduğunu belirten Çapanoğlu,"Penguenlerimiz dünyanın en romantik hayvanlarıdır. Çünkü çiftleşme döneminde eş seçerken birbirlerine yaptıkları şeyler var. Erkek penguenler çok beğendikleri bir kayayı götürüyor ve onu kabul etmesini istiyor bunu. Aslında Penguenler arasında bir pırlanta hediyesi gibi kabul etmek lazım. Eğer eş bu penguen de birlikte olmak isterse taşını kabul ediyor ve birlikte yumurtlama alanı oluşturuyorlar" dedi. - İSTANBUL