Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu

Belge zorunluluğu olan meslek branşlarında istihdamın yaygınlaşması ve Denizlililere ücretsiz belge imkanı sağlamak için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.

Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu, System.String[]

Belge zorunluluğu olan meslek branşlarında istihdamın yaygınlaşması ve Denizlililere ücretsiz belge imkanı sağlamak için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek mesleki yeterlilik belgesi başvuru noktası oldu.

Nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve buna bağlı mevzuat dahilinde belge zorunluluğu olan meslek branşları için tek nokta başvuru merkezi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu işbirliği ile kentte ikamet eden vatandaşların zorunlu olan mesleki yeterlilik belgelerine erişimini ücretsiz bir şekilde sağlayacak, eğitim ve sınav süreçlerini koordine edecek. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu çalışmayla Denizli'de belgeli istihdamın yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak Büyükşehir Belediyesi belge alma konusunda vatandaşlara da büyük kolaylık getirecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi belge almak isteyenler için başvuru tarihini kısa süre sonra açıklayacak.

"Online olarak başvuruda bulunabilecek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, nitelikli işgücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının güçlendirilmesi ve iş kazalarının en aza indirgenmesi açısından belge almanın önemine dikkat çekti. Söz konusu belgeyi almak zorunda olan vatandaşlar için bir çalışma gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesinde başvuru noktası oluşturduklarını belirten Başkan Zolan, "Bu hizmetimiz doğrultusunda bu mesleklerde çalışan vatandaşlarımız belediyemize online olarak başvuruda bulunabilecek. Koordinasyonumuz sonrası ise eğitim ve sınav uygulamalarını gerçekleştirecek ve ücretsiz olarak uluslar arası geçerliliğe sahip belgelerini alabileceklerdir" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Para koleksiyonerlerinden hayalleri suya düşüren çıkış: Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor Sevgili takibi kanlı bitti! Ne olduğunu anlamadan üzerine kurşun yağan genç şans eseri kurtuldu Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın? Kaza sonrası kalbinin sağda, organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi
Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi         
11:25
Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği! Birçok hastalık bulaştırıyor, 4 ilçe risk altında İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği! Birçok hastalık bulaştırıyor, 4 ilçe risk altında         
09:45
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor         
09:18
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?         
08:59
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Kaza sonrası kalbinin sağda, organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi Kaza sonrası kalbinin sağda, organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi         
08:33
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak         
08:01
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 11:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk kez bir belediye mesleki yeterlilik başvuru noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei