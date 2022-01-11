Türkiye'de ilk kez bir özel havayolu şirketi çalışanları sendikalı oldu - Son Dakika

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Onur Air'da örgütlenme çalışmaları sonucu çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, işletmede Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başlayacaklarını bildirdi.

Toruntay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendika olarak "Taşımacılık" iş kolunda örgütlenme çalışmalarını Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğünü vurguladı.

Kara yolu ve raylı sistem ulaşımında çalışanların örgütlü olduğu sendikalarının bir süredir hava yolu taşımacılığı çalışanlarını da örgütlemeye başladığını belirten Toruntay, şöyle konuştu:

"Sendikalaşmanın gücüne inanan, tek çözüm yolunun sendika olduğunu bilen 8 kişilik çekirdek kadronun çabalarıyla Onur Air'de kokpit, kabin ve ofis çalışanlarından oluşan 700'e yakın emekçinin çoğu sendikamıza üye oldu. Gerekli üye sayısını tamamlayan Onur Air çalışanları Türk havacılık tarihinde bir ilki başardı. Ülkemizde ilk defa bir özel hava yolu şirketi çalışanları sendikalı oldu."

"Bakanlıktan yetki belgesi alındı"

Onur Air'de TİS imzalayabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduklarını bildiren Toruntay, şu bilgileri verdi:

"6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki tespit başvurusunda bulunarak, işletmede TİS yapmaya yetkili olduğumuzu gösteren yetki belgesini aldık. İlerleyen süreçte işletmede TİS görüşmelerine başlayacağız. Üyelerimizin bir süredir yaşadığı zorluklardan haberdarız. Onur Air'in onurlu emekçilerinin, onur mücadelelerinde daima yanlarındayız, yanlarında olacağız. Sendikamıza üye olan tüm çalışanların haklarını korumak bizim temel görevimiz."

"Sosyal sendikacılık uygulanacak"

Toruntay, sendikal örgütlü olmayan işletmelerde örgütlenme prensipleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Üye odaklı sosyal sendikacılık anlayışımızla sendikal hayata birçok yeniliği getirdik. Onur Air'de de üyelerimizin çalışma hayatının yanında yaşamlarının her alanında onlarla birlikte olacağız. Üyelerimizin tamamı ferdi kaza sigortası kapsamına alınacak, çalışma esnasında yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat desteği sağlanacak. Üyelerimiz, resmi ve özel kurumlarla yapılan iş birliği ve anlaşmaların sağladığı ekonomik avantajlardan yararlanacak."