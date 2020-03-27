Son Dakika › Spor › Türkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca 'Masa Tenisi' maçı Misli.com'da... - Son Dakika Spor
Türkiye'de ilk kez iddaa'ya girdi! Onlarca "Masa Tenisi" maçı Misli.com'da...
6 saat önce
Bu bir ilandırCorona virüsü salgını futbolda ve basketbolda birçok lige ara verilmesine neden oldu.
Bu bir ilandır
Corona virüsü salgını futbolda ve basketbolda birçok lige ara verilmesine neden oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde hazırlık maçları devam ederken iddaaseverler de neye bahis oynasam diye düşünüyordu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:54
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