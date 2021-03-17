Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi

17.03.2021 15:50
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi, System.String[]

Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi.

Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi. Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın öncülüğünde beş farklı kurumun desteği ile hayata geçen projede teşhis amaçlı yetiştirilen "Zippo" isimli Border Collie ırkı köpek ile yüzde 100'e yakın doğru tespitin yapılabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, "Hepimizin malumu olduğu üzere korona virüsle ilgili pandemi süreci uluslararası ölçekte ve ülkemizde devam ediyor. Bu süreç içerisinde öne çıkan yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar özellikle tedavi noktasında aşı ve ilaçla ilgili yaklaşımlar. Bir o kadar da önemli olan hususta özellikle hastalığın teşhisi noktasındaki yaklaşımlar. Farklı teknikler bu anlamda uygulanıyor ama bu teknikler içerisinde bazı ülkelerde sınırlı sayıda olmasına rağmen bizim ülkemizde ilk olabilecek nitelikte dedektör köpeklerin bu amaçla kullanılabilmesi de söz konusu. Ülkemizde ilk kez Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesiyle beş farklı kurumun desteğiyle multidisipliner bir çalışma şeklinde bu çalışma gerçekleştirildi. Bu anlamda yüzde 100'e yakın orada korona virüsün teşhisi mümkün oldu" diye konuştu.

"EKONOMİK ANLAMDA DA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"

Yapılan çalışmanın ekonomik anlamda da önemli olduğunu vurgulayan Dekan Yarsan, "Ülkemiz adına son derece önemli bir çalışma. Hem hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak koruyucu hekimlik uygulamalarının ortaya konulmasında, sağlık noktasında önemli bir yaklaşım. Ekonomik anlamda da önemli bir çalışma. Uluslararası yapılan çalışmalarda genellikle metodoloji noktasında büyük bir gizlilikle yürütülen çalışmalar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlarımız da bu metot noktasındaki yaklaşımları uzun soluklu bir çalışma niteliğinde değerlendirdiler ve ülkemize özgü olacak bir şekilde de bu metodu ortaya koymuş oldular" değerlendirmesinde bulundu.

"Burada ispat etmek istediğimiz şey, hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz"

Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede sonuç elde ettiklerini söyleyen Köpek Uzmanı Veteriner Hekim Taner Özvardar da, "Yaklaşık olarak 1 buçuk ayda geliştirdik. 1 buçuk ayda da köpeğin çalışması. Ancak burada üzerine basmak isterim, bu köpek daha önce dedektörlük çalışması yapmamış bir köpek. Burada ispat etmek istediğimiz şey, hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz. Biz ortalama yüzde 97'yi yakaladık. Çok önemli olan bir şey de bilimsel altyapılı bir çalışma olması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-TÜBİTAK işbirliği ile yaptık. Özellikle bu tip bir çalışma yapmak istedim ki, sıradan bir köpek bile bu organizasyonu kısa bir süre içerisinde çok başarılı bir şekilde başarabiliyor" ifadelerini kullandı.

Çeşitli kombinasyonları test sürecinde denediklerini belirten Özvardar, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok farklı kombinasyonlar denedik. Korona virüs pozitif olan, hiç kronik hastalığı olmayan, hiç ilaca başlamamış olan ya da ilaca başlamış olan kronik hastalığı olmayan, hem kronik hastalığı olan hem ilaca başlamış olan veya hastanede bulundurulmuş, her kombinasyonu işin içerisine katarak organizasyonu yaptık. Yurt dışı ile ilk başta korelasyonlu çalışmak istedik, metodolojik paylaşım istedik. Kesinlikle bizimle paylaşmak istemediler. Bundan yola çıkarak biz kendi metodumuzu geliştirdik ki altında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Fizyoloji, Viroloji, Biyo-Kimya gibi çok önemli ana bilim dallarının paydaş olduğu bir organizasyon var. Çok ciddi bir metot oluşturma yöntemi var ve yurt dışındaki örneklerinin metot oluşturması 6 ay sürdü. Biz 1 buçuk ay kadar kısa bir sürede hiçbir yerden destek almaksızın kısa bir sürede geliştirdik. Tamamen güvenli bir çalışma yaptık. İleride saha çalışmalarında organizasyonda bir takım düşündüğümüz metotlar var. Hiçbir tehlike oluşturmayacak, bulaş riskini oluşturmayacak şekilde."

(Ali Nargüner - Mevlüt İşli/İHA)

Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi
Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi

Koronavirüs, Veteriner, Türkiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:48:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk kez korona virüsü teşhis edebilen dedektör köpek yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei