Türkiye'de ilk kez Kuraş Aday Hakemlik Kursu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'de ilk kez Kuraş Aday Hakemlik Kursu yapıldı - Son Dakika Spor

Türkiye'de ilk kez Kuraş Aday Hakemlik Kursu yapıldı

6 saat önce

Bu sene Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanan kuraş branşında, Türkiye'de ilk defa 'Aday Hakem Kursu', 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde Düzce Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'de ilk kez Kuraş Aday Hakemlik Kursu yapıldı, System.String[]

Bu sene Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanan kuraş branşında, Türkiye'de ilk defa 'Aday Hakem Kursu', 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde Düzce Gençlik Merkezi'nde yapıldı.


Hakemlik Kursu Uluslararası Kuraş Federasyonu (IKA) Merkez Hakem Komitesi üyesi uluslararası kuraş hakemlerinden Bünyamin Er tarafından verildi. Tecrübeli kuraş hakemleri, Ahmet Apaydın, Fahri Doğruyol ve Şerafettin Ay da kursun verilmesinde destek olan diğer isimler olarak ön olana çıktı. Türkiye'de ilk defa Düzce'de yapılan Kuraş Aday Hakem Kursu'na değişik illerden 48 hakem adayı katıldı.


14-15 Aralık 2019'da Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılacak olan Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na 16 ilden 320 civarında kuraşcı katılacak. - İSTANBUL

Türkiye, Aralık, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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