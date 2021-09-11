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Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı

11.09.2021 13:14

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kurulumu tamamlanan "Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesi sayesinde, motorlu araçlarda yılda 12 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Kırıkkale Belediyesi'nin yaptığı girişimler neticesinde; kent merkezindeki 17 kavşakta bulunan eski trafik ışıkları kaldırıldı, yerine ise "Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" kurulumu yapıldı. Bu sayede hem trafikteki bekleme süresi kısalacak hem de motorlu araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı

TRAFİK IŞIKLARININ SÜRESİ YOĞUNLUĞA GÖRE DEĞİŞECEK

Kamera, loop dedektör, sensörler ve görüntü işleme teknolojileri de kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisiyle trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirliyor. Gerçek zamanlı trafik yönlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgelerine sahip olan Trafik Yönetim Sistemleri'nin seri üretim çalışmalarını da sürdürüyor.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı

17 KAVŞAKTA KURULUMU TAMAMLANDI

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 20 projenin tanıtım toplantısında; ASELSAN tarafından geliştirilen ve kent merkezindeki 17 kavşakta kurulumu tamamlanan "trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesi hakkında bilgiler aktardı.

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruldu, 'akıllı kavşak' dönemi başladı

BEKLEME SÜRESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK

Türkiye'de ilk defa ASELSAN tarafından Kırıkkale'ye kurulan yapay zeka akıllı kavşak sistemlerini sinevizyonda tanıtımını yapan Saygılı, yüzde 24 oranında kavşakta bekleme süresi ile dur-kalk süresinin de yüzde 22,5 azalma olduğunu ifade ederek, motorlu araçlarda 12 milyon liralık da yakıt tasarrufu sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı

Kırıkkale, Tragger, Aselsan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı - Son Dakika
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