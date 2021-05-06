Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim

06.05.2021 10:52
Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim, System.String[]

"Mühendis Kariyer Yolu Projesi" kapsamında Samsun'da 2 bin 800 kişi arasından seçilen 16 elektrik mühendisine 'komando' gibi eğitim veriliyor.

"Mühendis Kariyer Yolu Projesi" kapsamında Samsun'da 2 bin 800 kişi arasından seçilen 16 elektrik mühendisine 'komando' gibi eğitim veriliyor. Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine tırmanarak teknik bilgi ve iş sağlığı konularında eğitim alan genç mühendisler, işi temelden öğreniyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ) bünyesinde yeni işe başlayan 16 elektrik mühendisi zorlu bir eğitimden geçiyor. 1,3 milyon direk ve 85 bin kilometre uzunluğunda enerji dağıtım hattıyla 5 ile hizmet götüren şirket bu konuda personelini hiç yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirilen eğitimlerle mühendisler sürekli destekleniyor. Elektrik dağıtım şirketleri arasında Türkiye'de ilk defa uygulanan "Mühendis Kariyer Yolu" isimli projesi ile eğitim sahasında teknik ve uygulamalı olarak eğitilen mühendisler YEDAŞ'ın farklı lokasyonlarında çalışmaya başlayacak. Alanında uzman teknik personel tarafından, tüm süreçlere ilişkin detaylı verilen eğitim programı 1 yıl sürecek. Eğitimi tamamlanan mühendislerin gelişim karneleri hazırlanacak.

"Türkiye'de ilkez bir projeyi hayata geçirdik"

Eğitim sahasına sabah saatlerinde gelen genç mühendisler teknik konuda eğitim aldıktan sonra elektrik direklerine tırmanarak burada iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alıyor. Çalışanlarının en yüksek kalite ve bilinçle işlerini yerine getirmeyi amaçladıkları söyleyen İnsan Kaynakları Koordinatörü Emre Oğuz, "YEDAŞ'ta bizim için en önemli konu başlıklarından bir tanesi de kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. Çalışanlarımızın en yüksek kalite ve bilinçle işlerini yerine getirmeleridir. Tabii, burada en öne çıkan konu başlıklarından bir tanesi de çalışanlarımızın iş güvenliği ve eğitimidir. Biz bu konuları yerine getirmek maksadıyla Türkiye'de ilk kez bir projeyi hayata geçirdik. Şu anda 16 tane elektrik mühendisini, saha mühendisi olarak bünyemize kattık. Şu anda onlar ilk eğitimini alıyorlar. Bu mühendislerimiz firmamızda bir kariyer yolculuğuna başladı. Sahadan en alttan itibaren başlattık. Önce sahanın dinamiklerini öğreniyorlar. Bu arkadaşlarımız gelecekte YEDAŞ'ın en önemli kadrolarında hizmet verecek ve bir kariyer yolculuğuna çıkacaklar. Burada eğitimin ardından arkadaşlarımız sahada farklı lokasyonlarda çalışmaya başlayacaklar" dedi.

"Ağırlığı iş güvenliği olmak üzere teknik eğitim alıyorlar"

YEDAŞ'ın başlatmış olduğu Kariyer Yolu Projesi'nin heyecanını yaşadıklarını belirten Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, "Bu proje kapsamında 16 mühendisimizi sahada arıza yapılmasıyla ilgili aktif olarak çalıştırmayı planlıyoruz. Şu anda olan aşama bu planlamanın ilk evresidir. Ağırlığı iş güvenliği olmak üzere teknik eğitim alıyorlar. Daha sonra bu arkadaşlarımızı bölgede diğer ekiplerin yanına refakatçi şeklinde 1 ay boyunca devam ettireceğiz. Daha sonra tekrar bir eğitim alacaklar. Bu sürecin sonunda ise aktif olarak saha operasyonlarında görev yapmaya başlayacaklar. Bu arkadaşlarımızın YEDAŞ'ın geleceği olması konusunda umutluyuz" diye konuştu.

"Sorunu kaynağından öğreniyoruz"

2 bin 800 mühendis arasından seçilmenin gururunu yaşadığını ifade eden Elektrik Mühendisi Mehmet Kürşat Kurşun, "Böyle bir eğitim aldığımız için çok mutluyuz. Bizi mühendis olarak en aşağı noktadan yetiştirerek ileriki zamanlarda bir arıza, bir problem çıktığında onu profesyonel bir şekilde mühendislik yorumu ile yorumlayarak o sorunu en kısa sürede ve daha güvenli yoldan çözmemiz planlanıyor. Projenin amacı daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlam, kesintisiz elektrik enerjisi üretmektir. Eğitimi verenler de gerçekten profesyoneller. Konuşmalarıyla bile bu belli oluyor. Her birimizle özel ilgilenerek eğitim veriliyor. Çünkü sorun kaynağından öğretiliyor ve ileride de buna dair bir sorun çıktığında nasıl müdahale edileceğini de çok kısa zamanda öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

"Üniversitede öğrenilen teorik bilgileri pratiğe dökülmesinde gerçekten çok faydalı oluyor"

Bu eğitimlerinde meslek hayatında diğer mühendislerden bir adım önce olmalarını sağlayacak eğitimlerin olduğuna dikkat çeken Elektrik Mühendisi Hasan Hüseyin Yavuz, "Okulda aldığımız eğitimler teorik olduğu için sahada görme şansımız zor. Sahada bakım ve onarım kısmında elde edilen bilgiler dahilinde teoriği pratiğe dökmek açısından önemli. Çünkü meslek hayatında diğer mühendislerden bir adım önde olmamızı sağlıyor. Buraya gelmeden önce birçok aşamadan geçildi ve buraya seçilenlerin belli bir düzeyin üstünde olunduğunu düşünüyorum. Seçim aşamasında sorulan sorular son derece adildi. Yüksekte çalışma eğitimi alıyoruz. Türkiye'de yüksekte çalışma adı altında bir eğitim yok ancak YEDAŞ bunu bile düşünerek bu eğitimi vererek teknik anlamdaki iş kazalarını minimuma indirmeyi amaçladı. Bu eğitimler sayesinde donanımlı bir şekilde sahada görev almaya çalışacağız. YEDAŞ ailesine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim

Türkiye, Komando, Samsun, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk kez Samsun'da uygulanıyor: Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim - Son Dakika


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